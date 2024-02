La crisi con Fedez e il ritorno dei rumors su un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. Ecco cosa sappiamo.

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è stata, ormai certificata. Eppure, oltre alle voci che riguardano la coppia più famosa del web, si aggiungono anche quelle relative ad un possibile “avvicinamento” tra la donna e Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. Rumors, per altro, già scoppiati in passato…

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi: cosa filtra

Chiara Ferragni

Premessa: si tratta solo di voci. Eppure, quando si parla di Chiara Ferragni, anche una semplice indiscrezione, a maggior ragione se già nota e scoppiata anche in passato, fa parlare. Ancora di più in questo momento in cui, per stesse dichiarazioni dei diretti interessati, il matrimonio tra la donna e Fedez sta vivendo un momento di crisi.

Come sottolineato da diversi media, tra cui Novella 2000 e Leggo, il gossip che vedrebbe un avvicinamento tra l’influencer e l’imprenditore Tomaso Trussardi è di nuovo esploso.

Secondo Leggo, la bella Chiara era stata vicina a Tomaso dopo la fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker. Nel 2022 c’erano state già delle voci sul loro conto, ovviamente, mai confermate.

Adesso, a parti invertite, le cose sarebbero tornate a galla. Forse, con l’imprenditore che potrebbe dare una mano alla Ferragni in caso di addio al marito.

Davide Maggio ha parlato di una persona misteriosa che starebbe “consolando” la Ferragni in questo momento, ma senza fare nomi. L’esperto di gossip ha dato degli indizi che potrebbero essere associati proprio all’ex della Hunziker ma sulla vicenda, per ovvie ragioni, non ci sono state conferme o “prove” precise.

Per molti, invece, il gossip (ri)scoppiato, non sarebbe fondato. Solo il tempo potrà dire di più. La speranza da parte dei seguaci della donna è, ovviamente, quella di rivederla felice. Magari ancora con Fedez e non con un altro uomo.

