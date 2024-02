Lacrime al Grande Fratello per Letizia Petris che si è sfogata a causa di alcuni episodi che l’hanno vista protagonista, anche indirettamente.

Momento particolare al Grande Fratello dove Letizia Petris ha avuto un pesante crollo emotivo dovuto ad una situazione spiacevole che l’ha coinvolta, direttamente e indirettamente. La concorrente del reality, infatti, è scoppiata a piangere sentendosi “all’ombra” delle altre persone.

Letizia Petris, lo sfogo al Grande Fratello

Alfonso Signorini

In queste ore, gli stessi profili social del reality hanno condiviso lo sfogo della ragazza che ha cercato di far capire il proprio disagio. Tutto è partito, di fatto, dalla mancanza di messaggi di sostegno e di aerei, da parte del pubblico.

Tanti telespettatori del GF, infatti, hanno spesso mandato aerei e messaggi per i vari gieffini ma raramente per la Petris che, per questo, ha avuto da ridire.

“Mi sento sempre l’ombra di qualcuno. Sempre quella in secondo piano”, ha spiegato. “Arrivano aerei per Paolo, per Perla, per Giuseppe… Se sono indirizzati a me sono sempre con qualcuno. Sono l’ombra di qualcuno, come nella mia vita”, ha aggiunto ancora la donna.

“Mi pesa il fatto che mi sono sempre messa nell’angolo e non riesco a emergere per la persona che sono. Ho paura che non sia arrivato nulla in tutti questi mesi. Mi sento piccola, molto inutile“.

Il malcontento della ragazza è andato avanti: “A volte penso che le persone non comprendano le mie fragilità e insicurezze, ma le giudicano. Io mi sento emersa perché sono l’amica di Perla o la fidanzata di Paolo”.

Proprio Paolo, con cui stava parlando Letizia, non è riuscito a tirarla su di morale in quel momento ma probabilmente ci riuscirà standole accanto e mostrandole tutto il suo affetto.

Di seguito anche un recente post X del programma con lo sfogo della gieffina: