Confessione di Chiara Ferragni a Pomeriggio 5. L’imprenditrice digitale fermata all’ingresso dallo psicologo.

Crisi, matrimonio quasi finito, flirt ipotetici e molto altro. Momento davvero complicato per Chiara Ferragni che è stata intercettata dalle telecamere di ‘Pomeriggio 5’ in queste ore. L’imprenditrice digitale è stata sorpresa davanti alla porta d’ingresso dello psicologo e ha confessato di vivere un periodo molto complicato.

Chiara Ferragni: “Momento doloroso”

Chiara Ferragni è stata intercettata dalle telecamere di ‘Pomeriggio 5’, trasmissione di Canale 5 condotta da Myrta Merlino. L’imprenditrice digitale, coinvolta in scandali e nella recente crisi col marito Fedez, è uscita allo scoperto ammettendo di essere al centro di un “momento doloroso”.

L’influencer si stava recando dallo psicologo e fermata dall’inviato del programma si è lasciata andare ad uno sfogo importante: “Non ho niente da dire. Posso andare dalla psicologa in pace? Come sto? E’ un momento doloroso“.

Poche parole, pochissime, ma decisive per descrivere le difficoltà che l’influencer sta vivendo, per sé e, sicuramente, anche per tutta la sua famiglia.

Di seguito anche un post su X della trasmissione con le parole dell’imprenditrice digitale:

L’intervista a sorpresa

Nelle scorse ore, la stessa Ferragni era stata protagonista di una lunghissima intervista al Corriere della Sera dove aveva parlato dicendo “la sua verità”.

“Quando sei dentro una gogna mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così. Da quando ho ripreso a uscire, non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse ‘sei una criminale’, ma solo persone che mi dicono: tutto questo è ingiusto, ne uscirai a testa alta”, le sue parole in merito ai vari scandali che l’hanno coinvolta, dal pandoro Balocco in poi.

E su Fedez e la presunta crisi, la donna si era lasciata scappare: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito”.