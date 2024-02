Apprezzata e amata come cantante e non solo, Alessandra Amoroso ha colpito tutti per l’ultimo look casual ma allo stesso tempo molto costoso.

Dopo essere stata protagonista sul palco del Festival di Sanremo 2024 con la sua canzone ‘Fino a qui’, Alessandra Amoroso è tornata a farsi vedere in tv anche ad Amici. La cantante ha fatto “ritorno a casa” mostrandosi con un look casual in jeans, molto semplice ma anche piuttosto costoso…

Alessandra Amoroso, il costo del look causal in jeans

Alessandra Amoroso

Come detto, la Amoroso è tornata dove tutto è iniziato, ovvero negli studi di Amici. La cantante è stata invitata da Maria De Filippi per esibirsi davanti agli studenti della scuola più famosa della tv. L’artista si è esibita con la canzone portata a Sanremo e oltre ad incantare con la voce, ha stupito anche per il suo outfit.

La splendida Alessandra, infatti, ha colpito per il look casual in total denim che solo all’apparenza è risultato essere “semplice”.

Infatti, la donna ha indossato degli indumenti marchiati Agolde, un noto brand specializzato nella reinterpretazione di modelli in jeans in chiave moderna.

Sull’artista, i capi stavano davvero divinamente tanto che la diretta interessata si è fatta vedere in diverse foto anche sul proprio profilo Instagram. Come detto, però, al netto dell’apparenza semplice, il look della Amoroso può vantare un prezzo decisamente elevato.

Il costo dei capi della cantante va dalla camicia in jeans da 329 euro fino ai pantaloni da 268 euro. Insomma, un outfit a diversi zeri per lei.

Di seguito anche un post Instagram della cantante dove è possibile apprezzare il look di cui vi abbiamo parlato: