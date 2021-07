Chiara Ferragni è stata travolta da un’ondata di polemiche per essersi recata in vacanza in Puglia a bordo di un jet privato.

Tra chi l’ha accusata di scarsa attenzione all’ambiente a chi l’ha criticata per i suoi sfoggi di lusso, Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria ondata di polemiche per la sua ultima vacanza in Puglia. Quest’anno l’influencer più famosa d’Italia ha deciso partire a bordo di un jet privato, scatenando l’indignazione del popolo social.

Chiara Ferragni: il jet privato

Come altri vip prima di lei anche l’influencer Chiara Ferragni ha finito per essere travolta da una valanga d‘insulti per le sue foto a bordo di un jet privato. Polemiche simili avevano investito qualche giorno fa anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che più volte è stata accusata dai suoi detrattori di fare sfoggio della sua ricchezza.

La moglie di Fedez per il momento ha preferito non replicare, e sui social la sua foto a bordo del jet è rimasta presente nonostante in tanti l’abbiano presa di mira. “Forse prima di definirsi ‘ecologisti’ bisognerebbe essere un po’ più coerenti. Fedez e la Ferragni sono ipocriti, quello che dicono lo fanno solo per avere più visibilità e idolatria. Più coerenza e meno ipocrisia”, ha scritto un utente scagliandosi contro l’influencer e suo marito.

Le vacanze dei Ferragnez

Chiara Ferragni è partita per la Puglia insieme al marito Fedez mentre i suoi due figli, Leone e la piccola Vittoria, sono rimasti in compagnia della nonna Marina Di Guardo. Insieme ai due vip sarebbero presenti alcuni amici (tra cui l’influencer Veronica Ferraro) e per i due si tratta della prima vacanza “di coppia” dopo alcune settimane di lontananza dovute ai loro rispettivi impegni di lavoro.