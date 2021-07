Sembra che tra Giulia Salemi e Bruno Pretelli il rapporto si sia ristabilito e che anzi non manchino i gesti di stima e affetto.

In questi ultimi giorni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno gustando le vacanze a Maratea, in Basilicata. Tra le diverse stories pubblicate dall’influencer, ne spunta una davvero interessante che sembrerebbe mettere un punto alla faida tra la coppia di gieffini e la famiglia Pretelli.

Giulia Salemi pubblica una storia in cui abbraccia il papà di Pierpaolo insieme ad Ariadna Romero

L’influencer in questi giorni si sta vivendo una vacanza da sogno con il suo amore Pierpaolo Pretelli. Tra storie spettacolari e video glamour ne spunta una in cui Giulia Salemi e Ariadna Romero (ex di Pierpaolo) scambiano gesti d’affetto a Bruno Pretelli, papà dell’ex gieffino. Il gesto affettuoso delle due donne sembra essere molto gradito dal papà di Pierpaolo e sembrerebbe suggerire una riconciliazione con Giulia Salemi, con la quale c’è stata più di un’incomprensione.

Bruno Pretelli e il “complimento” a Elisabetta Gregoraci che ha fatto infuriare Giulia e Pierpaolo

Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, prima di conoscere Giulia, Pierpaolo Pretelli ha avuto un breve flirt con Elisabetta Gregoraci che non è mai sfociato in una relazione. Nonostante l’ex velino si sia innamorato della Salemi, inizialmente, la sua famiglia non ha accettato la loro storia preferendo la Gregoraci all’influencer, senza farne molto mistero.

La questione sembrava ormai archiviata, invece, qualche tensione è rispuntata con il gesto di Bruno Pretelli. In occasione del successo di Battiti Live, Bruno ha pubblicato una storia su Instagram per complimentarsi con l’ex moglie di Briatore:” Eli sono Bruno il papà di Pierpaolo. Complimenti per tutto da me e Margherita”. Questo gesto oltre a far infuriare i fan della coppia, ha creato ancora tensioni tra la coppia e la famiglia dell’ex velino. La risposta di Pierpaolo non si è fatta attendere e su Instagram commenta:” Io non so più che fare ormai…”

A quanto sembra però, Giulia e Bruno si sono riconciliati e vanno d’amore d’accordo. La famiglia Pretelli avrà seppellito l’ascia di guerra?