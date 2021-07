Legati da una profonda amicizia e una lunga carriera, Cristiano Malgioglio ricorda la sua Raffaella con una canzone che lo stesso artista scrisse per lei

Raffaella Carrà ci ha lasciati il 5 luglio in seguito ad un tumore tenuto nascosto ai media, all’età di 78 anni. Il dolore per la sua scomparsa ha toccato profondamente l’artista Cristiano Malgioglio, grande amico della regina dello spettacolo. Per commemorare la sua Raffaella, l’eccentrico cantante ha voluto pubblicare un video di repertorio estrapolato da Carramba Che Fortuna, accompagnato da una dedica speciale. Nelle riprese, una giovane Carrà interpreta in modo eccelso le note di Forte, Forte, Forte.

La profonda dedica di Cristiano Malgioglio alla sua cara amica

Cristiano Malgioglio e Raffaella Carrà hanno collaborato per molto tempo. L’artista ha infatti confezionato tante canzoni per l’indimenticabile caschetto biondo tra cui quella che ha condiviso in sua memoria e che ha scritto per lei. Su Instagram una dedica piena d’amore:”Come si fa a non pensarti mia amata Raffaella. Quando mi attanaglia la nostalgia sento e risento questa mia canzone FORTE FORTE FORTE che avevo scritto per te, con la musica del meraviglioso Bracardi. Eri perfetta in tutto… anche nel modo di cantare l’amore con una sensualità che pochi hanno. Questa e’ stata la prima canzone d’ amore che avevi interpretato”.

La tragica reazione di Cristiano Malgioglio alla morte di Raffaella Carrà:”Pensavo fosse una notizia finta”

Per Cristiano Malgioglio apprendere della scomparsa di un’amica così importante e artista a tutto tondo è stato un vero dramma. Lo stesso artista pieno di commozione, lo rivela ai microfoni della Vita in Diretta dichiarando: “Per prima cosa volevo scusarmi per l’altro giorno quando avevo ricevuto questa triste notizia, mi aveva chiamato il mio agente e pensavo fosse una notizia finta, poi ho ricevuto tante altre telefonate fra cui quella di Angelo Perrone, che continuava a piangere e allora ho capito che la cosa era vera e così non mi sono trattenuto”.

Un legame non solo professionale quello tra i due artisti ma anche di rispetto e amicizia che Malgioglio si ripromette di raccontare sul piccolo schermo, in autunno.