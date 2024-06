I Ferragnez torneranno insieme? La speranza dei fan è stata riaccesa da una particolare dedica di Chiara Ferragni…

Lontani più che mai negli ultimi giorni, Chiara Ferragni e Fedez, un giorno, potrebbero tornare insieme. Almeno questo è ciò che sperano i loro fan, specie dopo una misteriosa dedica che l’imprenditrice digitale avrebbe fatto sui social in queste ore. La donna ha condiviso una storia con una canzone che parla di un amore eterno…

Chiara Ferragni, la dedica social

Chiara Ferragni – Fedez

Chiara Ferragni, come detto, ha recentemente attirato l’attenzione dei suoi milioni di seguaci su Instagram con una storia che potrebbe celare una dedica speciale al marito (ormai ex) Fedez. Nella storia, la donna ha condiviso la canzone “Birds of a Feather” di Billie Eilish, un brano che parla di un amore eterno e indissolubile e che non deve finire.

La scelta di questa canzone ha subito scatenato una serie di speculazioni tra i fan della coppia. “Birds of a Feather” è una ballata emotiva che celebra l’amore duraturo, descrivendo un legame che resiste al tempo e alle difficoltà. Le parole della canzone, in questo senso, potrebbero risuonare come un messaggio di affetto e devozione da parte dell’imprenditrice digitale verso il rapper.La scelta di Chiara di condividere proprio questa canzone potrebbe essere un modo per esprimere il suo amore verso colui che, nel bene e nel male, è un pezzo importantissimo della sua vita.

La speranza dei fan

In questa ottica, infatti, i fan hanno dato una particolare interpretazione del gesto della Ferragni sottolineando come potrebbe esserci una apertura al ritorno di fiamma con Federico. Non è la prima volta che la coppia utilizza la musica per comunicare i propri sentimenti.e, anche per questo, tale gesto di Chiara ha portato molti utenti a dire: “Questa dedica è per Fedez”.

Ovviamente non sappiamo se la mossa di Chiara abbia avuto davvero il fine di voler mandare un dolce pensiero, con un pizzico di malinconia, a Federico. Ma la sensazione è che tale ipotesi possa essere abbastanza attendibile. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Certo è che i Ferragnez e un loro ritorno come coppia farebbe felici tantissimi fan.