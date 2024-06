Uno scatto social in costume condiviso da Elena Sofia Ricci ha generato una serie di complimenti e reazioni da urlo per l’attrice.

Amatissima e stimata per il suo lavoro di attrice, Elena Sofia Ricci ha fatto tanto parlare in queste ore per via di una foto social condivisa. La donna si è mostrata in costume dando inizio alla sua estate. A 62 anni, l’artista ha colpito il suo pubblico e anche alcune colleghe per la sua bellezza senza tempo che ha generato una valanga di like e commenti.

Elena Sofia Ricci, la foto in costume

Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, famosa attrice italiana, come detto ha recentemente sorpreso i suoi fan condividendo sui social una foto in costume da bagno a 62 anni, raccogliendo una pioggia di commenti positivi. L’immagine, postata sul suo account Instagram, l’ha vista ritratta in splendida forma con indosso un elegante costume nero con cappello a tesa larga e occhiali da sole, il tutto in un ambiente estivo e solare. La didascalia dello scatto è stata semplice e diretta: “Che Estate sia!!”.

Immediati i commenti dei fan che hanno elogiato la bellezza senza tempo e il carisma dell’attrice. Tra i messaggi più frequenti si possono vedere parole di ammirazione per il suo aspetto giovanile e la sua capacità di mantenere un’eleganza naturale nel tempo. “Senza difetti, un esempio” è il commento con cui molti utenti hanno sottolineato come la donna sia un’ispirazione per le tutte le sue coetanee.

Le reazioni delle colleghe

Tra i tanti fan che hanno commentato il nuovo post con complimenti all’attrice non sono mancati anche alcuni messaggi da “vip”. Alessia Marcuzzi, ad esempio, ha scritto “Stupenda”, e pure Elena D’Amario ha aggiunto “ti voglio bene”. Se si scorrono i messaggi, poi, ecco apparire pure il commento di Claudia Gerini e quello di Tosca D’Aquino. Insomma, la bella Sofia ha fatto centro con il suo post, forse anche in modo inaspettato.