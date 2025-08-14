Chiara Ferragni, il “cambio di rotta” dopo il Pandoro-gate e il divorzio da Fedez: l’annuncio

Chiara Ferragni chiude con la sua agenzia e cambia strategia comunicativa dopo il Pandoro-gate e il divorzio da Fedez. Ecco l’annuncio.

Mentre Fedez fa un dissing contro di lei, Chiara Ferragni cambia strategia di comunicazione. Dopo settimane di incertezza, come riportato da Novella 2000, è arrivata la conferma ufficiale della fine della collaborazione tra l’imprenditrice digitale e Lighthouse Communication, l’agenzia che l’aveva affiancata dopo il caso Balocco. A occuparsi della sua immagine sarà ora Image Building, già operativa dalla fine di luglio.

Chiara Ferragni cambia agenzia di comunicazione: la conferma della rottura

La collaborazione tra Chiara Ferragni e Lighthouse Communication è ufficialmente terminata. A comunicarlo è stata la stessa agenzia con una nota essenziale, diffusa mercoledì 13 agosto: “Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro“.

La dichiarazione, breve ma inequivocabile, ha posto fine a settimane di voci e sospetti, iniziati già a giugno, quando era stato annunciato un periodo di pausa nella gestione della comunicazione. Lighthouse Communication era entrata in scena dopo il “Pandoro-gate” che aveva messo sotto pressione l’immagine pubblica dell’influencer. L’obiettivo dell’agenzia era quello di aiutarla a risollevarsi dalla crisi reputazionale, ma la collaborazione non ha avuto un seguito duraturo.

Una nuova agenzia per voltare pagina dopo il Pandoro-gate e il divorzio

A prendere il posto di Lighthouse sarà Image Building, agenzia milanese con esperienza nella consulenza reputazionale e nella gestione delle crisi mediatiche. La nuova collaborazione, aggiunge Novella 2000, è già operativa dalla fine di luglio e rappresenta un passaggio significativo nella strategia di Chiara Ferragni. La scelta di affidarsi a un’altra agenzia sembra segnare la volontà di voltare pagina dopo il Pandoro-gate e il divorzio da Fedez, al fine di intraprendere un percorso diverso nella gestione della comunicazione.

