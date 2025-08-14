Chiara Bontempi ha partorito: è nata la prima figlia da Gianmarco Tamberi, al suo fianco da quando aveva solo 14 anni.

Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi dal mese di settembre del 2022, ha partorito: è nata la prima figlia Camilla. Un’emozione grandissima, più di ogni altro titolo o competizione sportiva, che da oggi li porterà a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Chiara Bontempi ha partorito: l’annuncio

Fiocco rosa in casa di Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi: è nata la prima figlia Camilla. Nelle scorse ore, la donna ha partorito e tutto è andato per il meglio. A distanza di qualche anno dal matrimonio, avvenuto a Villa Imperiale, Pesaro, nel 2022, la coppia è riuscita a coronare il sogno di diventare genitori. In diverse interviste, entrambi avevano ammesso di non veder l’ora di allargare la famiglia.

D’altronde, Chiara e Gimbo – questo il soprannome dello sportivo – stanno insieme dal 2009, quando si sono incontrati per la prima volta e hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. I due hanno sempre parlato di “una storia d’amore da favola“, che li ha portati prima a essere una coppia nella vita, poi anche nel lavoro. Da anni, infatti, la Bontempi è la manager di Tamberi.

La storia d’amore di Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi

Classe 1995 lei e 1992 lui, Chiara e Gianmarco si sono conosciuti quando la Bontempi aveva solo 14 anni. Un amore adolescenziale che non è finito alle prime difficoltà, anzi. Entrambi hanno ammesso di aver utilizzato gli ostacoli per consolidare il loro rapporto. Come nel 2016, quando Tamberi si è infortunato e ha vissuto un periodo nero. “Devo tantissimo a lei per come mi è stata vicino in quegli anni difficilissimi. Si è dedicata a me, al mio sogno che poi è diventato il nostro“, ha raccontato lo sportivo a Verissimo.

Con la nascita della prima figlia inizia per loro un nuovo capitolo della loro bellissima favola. Gianmarco, ancor prima dell’arrivo della bimba, aveva già una certezza: “Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore!“.