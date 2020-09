Chiamami col tuo nome nel 2018 ha vinto il Premio Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale: ecco la trama, il cast e le cuoriosità sul film.

Ai Premi Oscar del 2018 Luca Guadagnino ha portato alto il nome dell’Italia con il suo Chiamami col tuo nome: la pellicola è stata candidata a quattro statuetta, tra cui quella per il Miglior Film, aggiudicandosi poi il premio per la Migliore sceneggiatura non originale (è un adattamento al romanzo di André Aciman). Insomma, l’opera del regista siciliano è stato un vero successo, apprezzato da pubblico e critica, ma non ovunque. In diversi parti del mondo la pellicola ha infatti subito pesanti censure o non è stato addirittura proiettato.

Chiamami col tuo nome: la trama e la censura

I protagonisti di Chiamami col tuo nome sono Elio, un diciassettenne che trascorre le vacanze con i genitori nella campagna nei dintorni di Cremona, e Oliver, un ventiquattrenne americano. I due si conoscono, si innamorano e vivono una storia omosessuale.

Luca Guadagnino

E’ proprio questa storia d’amore tra i due protagonisti maschili che ha portato a diverse censure dell’opera: a marzo del 2018 il film sarebbe dovuto essere proiettato al Bejing International Film Festival, che è finanziato direttamente dal governo cinese. La pellicola è stata però tolta dal programma senza alcuna spiegazione ufficiale.

A causa delle tematiche LGBT Chiamami col tuo nome è stat censurato anche il Tunisia dal Ministero degli Affari Culturali.

Chiamami col tuo nome: il cast del film

I protagonisti di Chiamami col tuo nome, Elio e Oliver, sono interpretati da Timothée Chalamet e da Armie Hammer. Il primo è celebre anche per essere stato il protagonista maschile di Un giorno di pioggia a New York e Piccole donne.

Nel cast del film troviamo poi anche Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois, Vanda Capriolo, Antonio Rimoldi, Elena Bucci, Marco Sgrosso, André Aciman, Peter Spears e Walter Fasano.