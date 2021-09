I Ditelo Voi è il nome della formazione di comici nel cast di Honolulu, show in onda su Italia 1 dal settembre 2021. Nella loro storia, risate e curiosità: scopriamo il percorso del trio dalle origini al successo!

La formazione de I Ditelo Voi è un trio comico che ha riscosso grande successo in tv, e la storia del gruppo affonda le radici in un percorso che nasce dalla realtà dei piccoli locali napoletani. Partiamo alla scoperta delle origini, dell’evoluzione e di tutte le curiosità che si nascondono in un curriculum artistico denso di tappe importanti e di esperienze tra i più grandi palcoscenici d’Italia…

Chi sono I Ditelo Voi: biografia della formazione

I Ditelo voi sono un trio comico fondato a Napoli nel 1995. La formazione è composto da Francesco De Fraia (nato sotto il segno dello Scorpione, il 14 novembre 1969), Domenico Manfredi (nato sotto il segno del Cancro, l’11 luglio 1970) e Raffaele Ferrante (nato sotto il segno del Cancro, il 7 luglio 1970).

Hanno esordito nel 1997, portando i loro spettacoli in onda in emittenti locali in Campania, poi in alcune tv del Lazio e nel 2002 è arrivata la partecipazione a Uno di noi, programma di Gianni Morandi. Nel 2004 il set del film Ventitré, poi ancora lo spettacolo teatrale Triccheballacche, di Gianluca Ansanelli, e il successo a Colorado Cafè su Italia 1, e Tribbù su Rai 2… Nel 2012 su YouTube con la sitcom intitolata Gomorroide, una parodia del film Gomorra, e l’anno seguente a Made in Sud, in onda sul secondo canale Rai.

I Ditelo Voi a Honolulu: le origini e la curiosità sul nome

In origine, il gruppo era formato da quattro artisti, uno dei quali si occupava di accompagnare le performance dei comici con la chitarra. La genesi del loro nome è curiosa: sarebbe nato per caso, quando all’impresario che gli chiedeva come si chiamassero, presi alla sprovvista senza avere ancora un nome d’arte, avrebbero risposto: “Ditelo voi“. Così sarebbero stati scritturati e avrebbe deciso di tenere quello che, per errore, era stato indicato come il nome della loro formazione!

I Ditelo Voi: altre 3 cose da sapere

– Su Instagram sono seguiti da decine di migliaia di follower.

– Nel 2017 è uscito il film Gomorroide, di cui sono registi e attori.

– Hanno recitato anche in Babbo Natale non viene da Nord, pellicola di Maurizio Casagrande.

