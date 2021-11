Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul conto di Yusuf Panseri, TikToker di grande successo con una grande passione per il mondo della musica.

Yusuf Panseri è, senza ombra di dubbio, uno dei volti più conosciuti e di successo del panorama italiano di TikTok. La sua popolarità sulla piattaforma social, inoltre, potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per la sua carriera in ambito musicale: ma vediamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui, dalla vita privata alla carriera alle curiosità più strane e particolari.

Yusuf Panseri: biografia e carriera

Yusuf Panseri è nato il 9 luglio del 2002 sotto il segno zodiacale del cancro. Di origini italo-marocchine con mamma marocchina e padre italiano, Yusuf è cresciuto a Bergamo ma non ci sono notizie circa il suo percorso accademico. Ciò che è ben conosciuto, invece, è l’anno del suo approdo nel mondo di TikTok: Yusuf pubblica infatti il suo primo video nel 2019, raggiungendo immediatamente un successo incredibile.

Da allora, è stato abile nel coltivare la sua fanbase, trasformando quello che era un mero passatempo in un vero e proprio impegno lavorativo. In particolare, la sua carriera ha subito una vera e propria svolta in occasione del suo ingresso nella DefHouse, una casa dove può confrontarsi e crescere assieme ad altri creatori di contenuti. Nonostante la notorietà e il successo su TikTok, tuttavia, il vero sogno di Yusuf è quello di intraprendere una carriera in ambito musicale come cantante.

Yusuf Panseri: la vita privata

Yusuf Panseri è tanto carismatico nei suoi sketch quanto è riservato nella sua vita privata. Pare che abbia un legame molto forte con la sua famiglia e in particolare con il fratello, Ahmed, e che faccia di tutto per proteggerli dalle malelingue del gossip. Non gli piace nemmeno far trapelare dettagli circa la sua vita amorosa, tanto che non ha mai parlato di fidanzate né si è fatto vedere in compagnia di qualche ragazza.

Circa il suo carattere sappiamo però, per sua stessa ammissione, che è un ragazzo molto determinato ma anche permaloso. Yusuf chiaramente ha anche un seguitissimo profilo Instagram, dove pubblica principalmente selfie e foto provenienti da servizi fotografici. Si potrebbe presumere che viva a Milano, dove si trova la DefHouse, ma non si conosce nulla sul suo patrimonio.

Yusuf Panseri: 3 curiosità

Parla ben quattro lingue: italiano, arabo, inglese e francese.

Sin da piccolo è un grande appassionato di calcio.

I suoi video sono stati visti anche in Thailandia e Indonesia.

Fonte foto: https://www.instagram.com/panseri.yusuf/?hl=it