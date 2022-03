Vera Perillo è una delle splendide sorelle di Gianmaria Antinolfi, il concorrente del GF Vip 6 che vanta storie famose nel suo passato (da Soleil Sorge al flirt con Belén Rodriguez). Non tutti sanno chi sia esattamente e che lavoro svolge, e ora scopriamo tutto quello che è emerso sulla sua biografia e sulla sua vita privata…

Vera Perillo è la sorella di Gianmaria Antinolfi, e ha un altro cognome perché nata da stessa madre e padre diverso. I genitori sono Esmeralda Vetromile e Achille Perillo, noto dentista di Napoli titolare dell’omonimo e famoso studio dentistico dove lei stessa lavora al fianco del fratello odontoiatra (come lei), Francesco Perillo.

Vera Perillo si è laureata a Madrid all’Università Alfonso X el Sabio e si occupa del reparto di Ortodonzia dello studio del papà (settore che ha creato proprio con lui nel 2015). Si dedica in prima persona al trattamento ortodontico dei pazienti e continua a svolgere la professione nel cuore di Napoli, dove vive.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che oltre a Gianmaria Antinolfi e a Francesco Perillo, Vera Perillo ha anche una sorella che si chiama Alberta Antinolfi, notaio e nata dalla passata relazione tra la madre Esmeralda e Alfredo Antinolfi, padre del concorrente del GF Vip 6. Vera Perillo ha perso il papà nel 2019. Il dottor Achille Perillo è morto all’età di 61 anni dopo essere stato colpito da una grave malattia.

Vera Perillo ha sposato Alessandro Romano nel 2017 e una chicca riguarda il fatto che il suo matrimonio sia stato celebrato pochi mesi dopo quello della sorella Alberta Antinolfi (la prima a luglio, la seconda a ottobre dello stesso anno). Non conosciamo molto sul marito. Secondo quanto riferisce il magazine Hola!, la coppia avrebbe scelto la Spagna come location del gran giorno perché entrambi innamorati di questo Paese (che ha dato anche i natali alla suocera di Vera Perillo, Vicy de Dalmases Romano).

Secondo quanto emerso sulle nozze, il matrimonio di Vera Perillo si sarebbe tenuto a Siviglia, come si legge anche tra i post dello stesso concorrente del Grande Fratello Vip 6 condivisi su Instagram, e alla cerimonia hanno preso parte anche due amici speciali degli sposi: i duchi di Feria Rafael de Medina e Laura Vecino!

– È stata la più giovane odontoiatra della Campania!

– Ha un profilo Instagram blindato.

