Gianmaria Antinolfi, volto noto dei social e della tv anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha una sorella che si chiama Alberta Antinolfi: scopriamo la sua storia!

Alberta Antinolfi è la sorella di Gianmaria Antinolfi, ma cosa si sa della sua biografia e della sua vita privata? Partiamo alla scoperta del suo mondo, dentro e oltre i riflettori che investono il percorso del fratello (volto noto del reality show Grande Fratello Vip 6)…

Chi è Alberta Antinolfi e dove vive?

Alberta Antinolfi, sorella di Gianmaria Antinolfi, volto noto del GF Vip 6, non fa parte del mondo dello spettacolo. Professione notaio, secondo le informazioni in nostro possesso lavorerebbe ad Airola, nella provincia di Benevento. Vive in Campania, dove è nata il 9 luglio 1988 sotto il segno del Cancro.

La vita privata di Alberta Antinolfi

Della vita privata di Alberta Antinolfi non si conosce molto. Sappiamo che sua madre, Esmeralda Vetromile, è una nota imprenditrice titolare di una affermata azienda che si occupa di organizzazione di eventi a Napoli, suo padre si chiama Alfredo Antinolfi.

Oltre a Gianmaria, Alberta Antinolfi ha altri due fratelli nati dal matrimonio tra la mamma e il famoso dentista napoletano Achille Perillo: Vera e Francesco Perillo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è emerso che Alberta si è sposata nel 2017, ma si sa davvero poco sul matrimonio: è stato celebrato nella splendida cornice di Panarea e suo marito si chiama Marco…

Altre 2 cose da sapere su Alberta Antinolfi

– Ha un profilo Instagram blindato, quindi è impossibile scovare dettagli nella sua gallery social…

– È legatissima alla sua famiglia e al fratello Gianmaria, a cui ha fatto una sorpresa entrando per qualche minuto nella Casa del GF Vip 6. Un momento per lui inaspettato, dal momento che Alberta Antinolfi è sempre rimasta al riparo dai riflettori: “Non ti aspettavi di vedermi vero? Questo Grande Fratello ti ha messo a dura prova fin da subito – gli ha detto –, sono orgogliosa e fiera di te”. “È l’ultima persona che mi sarei aspettato di vedere qui. Grazie“, ha sottolineato, commosso, Gianmaria Antinolfi.

