Trevor Noah, il un cabarettista sudafricano nominato ospite di “The Daily Show” nel 2015. Tutto sulla sua vita e sulla carriera.

Trevor Noah è un conduttore televisivo, attore e comico sudafricano. La sua carriera lo ha portato sugli schermi americani fino alla conduzione del Daily Show, programma seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nel 2016 scrive il suo primo libro dedicato alla madre, da cui è stato tratto un film in uscita con Lupita Nyong’o che interpreta sua madre Patricia. Cosa sappiamo sulla sua vita? Scopriamolo subito!

Biografia di Trevor Noah

Trevor Noah nasce il 20 febbraio del 1984 a Johannesburg, in Sudafrica, sotto il segno dei Pesci. Sua madre è una donna nera di etnia zhosa mentre il padre è un uomo bianco, svizzero tedesco. Sua madre, a causa della discriminazione razziale illegale in Sud Africa, è stata arrestata e multata per la sua relazione col padre di Trevor.

Cresciuto nel distretto Soweto, Trevor viene allevata da sua madre e da sua nonna. Noah ha due fratellastri (Andrew e Isaac) dal successivo matrimonio di sua madre con Ngisaveni Abel Shingange. Il patrigno abusava fisicamente sia di lui che di sua madre, la quale ha successivamente divorziato dal marito violento.

Carriera di Trevor Noah

A 18 anni ottiene un ruolo importante nel programma televisivo sudafricano Isidingo, dopodiché presenta il suo programma radiofonico, Arca di Noè, sul canale giovanile YFM. Poco dopo decide di abbandonare lo spettacolo per concentrarsi sulla commedia, esibendosi sia con comici sudafricani che internazionali.

Dopo aver ospitato il programma TV educativo Run The Adventure, nel 2007 troviamo Trevor alla conduzione di The Real Goboza e poi di The Amazing Date. Nel 2009 presenta la terza edizione dei South Africa Film and Television Awards, e dopo un anno diventa ospite dei South African Music Awards e del talk show Stasera con Trevor Noah.

Successivamente Noah recita nello spettacolo comico Trevor Noah: The Racist, apparendo poi nel 2012 nel film Mad Buddies. Due anni dopo eccolo che diventa parte integrante del programma di satira di chiacchiere e notizie notturne “The Daily Show with Jon Stewart”. Il 30 marzo 2015 diventa a tutti gli effetti conduttore dello spettacolo, succedendo a Jon Stewart. Nel 2017 poi sviluppa il talk show L’opposizione con Jordan Klepper.

Trevor è fra i 10 conduttori televisivi più pagati nel 2022 con un fatturato stimato di 46 milioni dollari.

Vita privata

Nelle sue performance comiche, inserisce spesso l’argomento sulle sue origini multirazziali. Il suo stile comico è influenzato da quello di Richard Pryor, Bill Cosby e Eddie Murphy.

Nel 2015 Trevor ha frequentato la cantante e modella americana Jordyn Taylor. Avvistati mentre si gustavano una cena intima in un ristorante newyorkese, sembra che il comico e Dua Lipa abbiamo formato una nuova coppia nel 2022.

Curiosità

Ha scritto un libro intitolato “Nato fuori legge”.

Trevor è un poliglotta , e parla anche Inglese, Tedesco, Xhosa, isiZulu, Sotho e africano.

, e parla anche Inglese, Tedesco, Xhosa, isiZulu, Sotho e africano. Nel 2018 ha fondato la Trevor Noah Foundation come organizzazione no profit per fornire sostegno agli orfani e ai giovani più disagiati.

come organizzazione no profit per fornire sostegno agli orfani e ai giovani più disagiati. La rivista Time lo ha inserito tra le cento persone più influenti al mondo .

. Potete visitare i suoi profili Instagram, Facebook e Twitter che contano milioni di followers.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG