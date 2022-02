Il mondo del cinema ci fa conoscere sempre grandi attori. Uno di questi è l’americano Tony Goldwyn molto amato dal pubblico!

Hollywood si pone l’obiettivo di presentare al pubblico un grande numero di film all’anno. Per creare questi film bisogna affidarsi ad attori capaci di immedesimarsi in ogni ruolo. Un attore noto per il suo spirito d’adattamento è l’americano Tony Goldwyn, un attore capace di ricoprire qualsiasi ruolo. Il suo volto enigmatico gli ha permesso di lavorare con grandi registi e in grandi produzioni americane. Ma chi è Tony?

Tony Goldwyn: biografia

Tony nasce a Los Angeles il 20 maggio 1960 sotto il segno del Toro. Tony nasce in una famiglia molto legata al mondo del cinema. Infatti il padre di Tony è stato un importante produttore cinematografico. Tony frequenta scuole private di grande importanza. Frequenta l’Hamilton College e, in seguito al suo trasferimento a Londra, si iscrive presso la London Academy of Music e Dramatic Art dove conosce il collega Benedict Cumberbatch.

L’esordio nel mondo dei mass media arriva nel 1986 con Venerdì 13 parte VI – Jason Vive, tuttavia la notorietà internazionale la otterrà nel 1990 per il film Ghost dove interpreta Carl Bruner. Gli anni ’90 sono estremamente produttivi per Tony. Infatti si trova all’interno di pellicole molto note come: Gli intrighi del potere-Nixon, Il sesto giorno e L’ultimo samurai. Tony decide di dedicarsi anche alla regia. Nel 1999 dirige la collega Diane Lane nel film A walk on the moon. Nel 2006 è regista del film The last kiss, remake americano de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Dal 2013 è tra i protagonisti della serie Scandal. Nel 2021 è nel cast del film Una famiglia vincente. Non siamo a conoscenza dei guadagni dell’attore.

Tony Goldwyn: vita privata

Tony possiede un profilo Instagram che aggiorna abbastanza spesso. Sul social condivide foto inerenti alla propria carriera e poche foto che mostrano la sua vita privata. Tuttavia sappiamo che Tony è sposato con la scenografa Jane Musky dal 1987. La coppia ha due figlie.

Tony Goldwyn: 3 curiosità su di lui

Tony è un uomo molto estroverso. Di fatti si è spesso confrontato senza troppe riserve con giornalisti e curiosi. Grazie a questo suo lato espansivo, siamo riusciti a scovare ben 3 curiosità su di lui!

1- I disegnatori Disney si ispirarono al suo viso per creare quello di Tarzan.

2- Tony ha supportato apertamente il movimento Black Live Matter

3- Tony è un attivista e si batte costantemente per eliminare la violenza presente negli USA. Si è detto contrario alla vendita di armi e alla violenza concessa alla polizia.

