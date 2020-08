Tom Hopper è conosciuto per essere uno dei protagonisti della serie tv Netflix The Umbrella Academy 2. Ha recitato anche ne Il Trono di Spade.

Muscoloso, intraprendente e con la passione per il mondo del cinema: ecco chi è Tom Hopper, attore inglese, apprezzatissimo non solo per le sue doti attoriali ma anche per la sua bellezza. Hopper, che ha preso parte a tantissime serie di successo, inoltre, è anche tra i protagonisti della seconda stagione di The Umbrella Academy. Nella serie tv targata Netflix, inoltre, veste i panni di uno dei protagonisti: Luther Hargreeves. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Tom Hopper

Classe 1985, Tom Hopper è nato a Coalville, in Inghilterra, il 28 gennaio sotto il segno dell’Acquario. Fin da quando era piccola, inoltre, Hopper ha sempre avuto una grande passione per il mondo della recitazione, tanto che dopo il liceo ha deciso di studiare recitazione al college fino al conseguimento della laurea.

Fonte foto: https://www.instagram.com/tom.hopperhops/

Prima di approdare sul grande e piccolo schermo, inoltre, Hopper ha avuto la possibilità di recitare in teatro, che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. Come ha ammesso lui stesso in diverse interviste. Il debutto al cinema è nel 2007 nella pellicola Saxon e successivamente per lui arrivano anche alcune serie tv come Doctors, Merlin e nel 2014 è entrato a far parte anche del cast di Black Sails.

Forse non tutti lo avranno riconosciuto ma Hopper ha preso parte anche a ben quattro episodi de Il trono di Spade in cui ha vestito i panni di Dickon Tarly. Uno dei personaggi secondari della serie tv.

La vita privata di Tom Hopper

Tom Hopper è sposato? La risposta è sì. Dal 2014, infatti, l’attore condivide la sua vita amorosa con Laura Higgins, che però non fa parte del mondo dello spettacolo. Su di lei non abbiamo moltissime informazioni, sappiamo che però i due sono diventati anche genitori di due splendidi figli.

Spesso Hopper sul proprio account Instagram posta tantissime foto in compagnia della sua famiglia con cui cerca di trascorrere la maggior parte del tempo libero che ha, quando non è impegnato sul set.

Fonte foto: https://www.instagram.com/laurahopperhops/

Curiosità su Tom Hopper

-Gli piace tantissimo lo sport e oltre a praticare tantissima palestra gioca anche a rugby. Ma non è tutto perché gli piace anche il golf.

-Ama viaggiare e grazie al suo lavoro riesce a farlo molto spesso.

-Il tempo libero? Ama trascorrerlo con la sua famiglia.

-Gli piace bere caffè.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/tom.hopperhops/