Scopriamo insieme qualche curiosità su Tiziana Panella, giornalista italiana e presentatrice di Tagadà. Sai qual è il suo vero nome?

Tiziana Panella è nata in provincia di Napoli, il 24 aprile 1968, sotto il segno del Toro. La mora conduttrice partenopea è diventata nel corso degli anni una delle personalità più di spicco del mondo dei talk show politici e di attualità, in particolare grazie alla sua competenza, eleganza e bravura.

Dopo la conduzione del telegiornale di La7 e dopo aver lavorato per numerosi anni in Rai (in cui fra le altre cose ha lavorato con Michele Santoro nel programma Sciuscià), nel 2015 è diventata conduttrice di Tagadà. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei attraverso alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua (riservatissima) vita privata!

La vita privata di Tiziana Panella: sposata?

Il suo vero nome non è Tiziana, ma bensì Emerenziana. Nonostante l’abbiano registrata all’anagrafe con questo nome, i suoi genitori l’hanno sempre chiamata Tiziana. “La cattiveria vera non è stata chiamarmi Emerenziana. È stata non avere quel minimo di coerenza di chiamarmi veramente Emerenziana. Invece, mi hanno battezzata Emerenziana e mi hanno sempre chiamato Tiziana“, ha raccontata al Corriere.

Il primo marito di Tiziana Panella era un dottore di 15 anni più grande di lei. Lo ha conosciuto dopo aver avuto un infortunio mentre danzava: ha sposato il neurochirurgo che l’ha operata. Dichiarò al Corriere di essersi innamorata follemente, di aver mollato tutto e tutti, anche contro l’opinione di papà. “L’ho sposato mollando lavoro e tutto. Mio padre lo odiava a morte perché aveva 15 anni più di me. Lo vedeva come un concorrente nel ruolo di padre. Mi diceva: ‘Smetti di lavorare? Vuoi fare la moglie del dottore?’. Ho fatto la moglie del dottore. Aveva ragione mio padre. Dopo un po’ questa cosa si è consumata…“.

Dopo la separazione si è legata sentimentalmente ad Anthony Acconcia. Pur mantenendo il totale riservo sulla propria vita privata (non è presente sui social inoltre), sappiamo che Tiziana Panella ha una figlia, Lucia. Con lei ha fatto un viaggio in Senegal, poi documentato in televisione e su Youtube.

Ha un fratello e una sorella: i suoi genitori consideravano i suoi fratelli bellissimi, mentre lei era “quella intelligente“. La sua era una famiglia assolutamente patriarcale: i maschi possono fare quello che vogliono, le donne no.

Non si conoscono i suoi guadagni, perché non sono di dominio di pubblico, anche se presumiamo che siano piuttosto elevati visto il suo ruolo da conduttrice. Non si sa con precisione dove viva, anche se è risaputo che è cresciuta a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.

Chi è il compagno di Tiziana Panelle, Anthony Acconcia?

Anthony Acconcia è l’ex direttore dell’Asl di Caserta, ex sindaco di Capodrise e manager. Nato a New York, è stato nominato, nel marzo 2020, come amministrato unico di Air Spa, società della Regione Campania che si occupa di trasporti e del patrimonio immobiliare. Non è presente sui social come la compagna.

Tiziana Panella: 3 curiosità

– Prima della carriera giornalistica ha fatto svariati altri lavori, tra cui l’agente immobiliare e l’istruttrice di danza in due scuole di Caserta, faceva anche i turni al telefono rosa

– Tra le donne del giornalismo che ammira ci sono Lilli Gruber e Cesara Buonamici.

– È stata assessore al comune Caserta: “Un giorno mi ha telefonato De Franciscis e mi ha offerto l’assessorato. Io sono rimasta titubante. Mi sono detta: non ho la pancia, non ho la forfora, che razza di assessore sarei? Poi abbiamo fatto una grande riunione di famiglia: mio fratello, mia sorella, mio padre, mia madre, mio marito. E tutti insieme ci siamo detti: perché no“, ha raccontato al Corriere.