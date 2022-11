Suor Paola è uno dei volti più famosi della tifoseria della Lazio: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alla vocazione, tra stadio e tv!

Suor Paola l’abbiamo vista spesso in tv in note trasmissioni sportive come tifosa della Lazio capace di trascinare il pubblico con la sua verve. Scopriamo subito tutto quello che è emerso sulla sua biografia e sulla sua vita privata, dalle origini alla popolarità attraverso il piccolo schermo sulle ali della fede e della sua inesauribile passione per il pallone…

Chi è suor Paola?

Quelli che il calcio ha contribuito a renderla un volto famoso in tutta Italia in compagnia di Fabio Fazio, ma sapete chi è esattamente suor Paola, grande tifosa della Lazio approdata in tv per sostenere la sua squadra del cuore? Si considera romana d’adozione perché nella Capitale si è trasferita tempo fa, ed è originaria di Roccella Jonica, in Calabria.

La vita privata di suor Paola e dove vive

Famiglia Cristiana riporta un ritratto di suor Paola e di alcuni scorci della sua vita privata. Al secolo Rita D’Auria, ha cambiato il nome quando è diventata suora. Ha scelto di chiamarsi Paola perché al momento della vocazione era il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo. La madre, come lei stessa ha svelato a Oggi è un altro giorno, non voleva che prendesse i voti. Lei ha comunque scelto il convento nonostante l’opposizione della mamma.

Suor Paola è nata nel 1947 e vive a Roma da quando aveva 20 anni. Allora si sarebbe trasferita nella Capitale per entrare nel convento delle Scolastiche francescane di Cristo Re e avviando il suo percorso religioso al servizio di persone in difficoltà tra giovani, donne vittime di violenza, detenuti e poveri. Nel 2021, per il suo impegno, le è stata conferita l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Riproduzione riservata © 2022 - DG