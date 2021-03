Scopriamo da vicino chi è Stefano Bronzato, il giovane mago veneto che ha vinto l’undicesima edizione di Italia’s Got Talent.

Si chiama Stefano Bronzato ed è il mago che è riuscito a conquistare il pubblico italiano trionfando durante l’undicesima edizione del talent show targato Sky Italia’s Got Talent. Seppur giovanissimo Stefano, ha sorpreso tutti e quattro giudici, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, aggiudicandosi un posto alla finalissima con un numero di magia, dove lo abbiamo visto plasmare il tempo facendo addirittura tornare indietro le lancette dell’orologio.

Ma quanto si conosce sulla vita privata di questo artista così giovane ma già così talentuoso? Proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui, ecco chi è e cosa fa nella vita privata.

Chi è Stefano Bronzato

Stefano Bronzato in arte è Steven e sulla sua biografia sappiamo soltanto che è originario di Isola della Scala, in provincia di Verona, ma non si conosce la sua data di nascita né il suo segno zodiacale. Ha dichiarato di essersi appassionato al mondo della magia fin da quando era un bambino e nel suo passato vanta anche una carriera come modello per noti brand come DSquared e Valentino. Inoltre prima di vincere nel 2021 il talent show, Italia’s Got Talent lo avevamo già visto sul piccolo schermo, precisamente nel 2014 nel programma tv in onda sul canale Super e dal titolo Steven Street of Magic.

Stefano Bronzato, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Stefano Bronzato, al momento non è noto se sia o meno sentimentalmente legato a qualcuno ed il giovane illusionista non sembrerebbe neanche particolarmente attivo su Instagram, qui infatti possiamo notare soltanto pochi scatti e tutti inerenti alla sua passione per la magia.

