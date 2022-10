Selly Montibeller è la dolce metà di uno dei campioni più affermati e famosi nello sport azzurro: scopriamo chi è la bella fidanzata di Simone Giannelli!

Al fianco del campione della pallavolo da anni, Selly Montibeller è la splendida fidanzata di Simone Giannelli e adesso vi raccontiamo di più sulla sua storia! Ecco tutto quello che è emerso sul suo conto, dalla biografia alla vita privata, tra le sue origini e alcune piccole curiosità…

Chi è Selly Montibeller e dove vive?

Selly Montibeller è la fidanzata di Simone Giannelli, pallavolista della Nazionale azzurra con una brillante carriera nello sport che conta. Attraverso i social e qualche articolo di giornale si scopre di più sulla sua biografia: originaria di Trento, si sarebbe trasferita a Perugia per motivi di studio e anche lei è una sportiva!

Simone Giannelli

Sappiamo che è una campionessa provinciale di salto in alto e che nel suo passato c’è anche un percorso come reginetta di bellezza! Nel 2015 è stata premiata con la fascia Miss Lotto Sport Italy per il Trentino-Alto Adige a Miss Italia! Ma non solo: nel 2017 ha conquistato quella di Miss Bellezza Rocchetta.

La vita privata di Selly Montibeller

Per quanto riguarda la vita privata, di Selly Montibeller non si conosce molto al di là della sua storia d’amore con il campione Simone Giannelli. Legatissima alla famiglia e alle sue origini, sui social ha pubblicato alcune foto insieme ai suoi cari in occasione della sua laurea.

Selly Montibeller e Simone Giannelli

Selly Montibeller e Simone Giannelli sono una coppia da tempo e vivono un amore intenso documentato anche attraverso romanticissimi scatti social! I due avrebbero scelto di vivere a Perugia e appaiono molto uniti ed affiatati. Nel 2021 hanno festeggiato il loro quinto anniversario…

Altre 2 cose da sapere su Selly Montibeller

– Alle spalle ha gli studi in Lingue e Mediazione Linguistica.

– Su Instagram ha condiviso dolcissimi scatti con il fidanzato Simone Giannelli.

