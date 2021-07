Andiamo alla scoperta di Simone Giannelli. Conosciamo da vicino il pallavolista italiano: biografia, vita privata e curiosità.

Simone Giannelli è un pallavolista della nazionale azzurra che si è avvicinato a questo mondo proprio grazie a sua sorella maggiore. Era giovane ma già molto più alto rispetto a i suoi coetanei quando ha deciso di intraprendere anche lui questa strada e d’altronde in famiglia lo sport, è sempre stato un ingrediente principale. Conosciamo allora da vicino questo giovane talento italiano: chi è veramente Simone Giannelli, quanti anni ha, da dove viene, cosa fa nella vita privata, le sue passioni e tante curiosità.

Simone Giannelli, biografia

Simone Giannelli è nato a Bolzano il 9 agosto del 1996 sotto il segno zodiacale del Leone. Ha una sorella maggiore che si chiama Martina e che studia in Bulgaria, suo padre è un maestro di tennis e sua madre lavora come odontoiatra.

Per quanto riguarda il percorso scolastico sappiamo che si è diplomato al liceo scientifico sportivo di Toniolo ed oggi, oltre ad essere un pallavolista della squadra Nazionale Italiana di pallavolo maschile è anche uno studente universitario. E’ infatti iscritto alla facoltà di Scienze Alimentari.

Simone Giannelli, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Simone Giannelli sappiamo che vive in Trentino e che è sentimentalmente legato a Selly Montibeller. Su di lei sappiamo solamente che è una studentessa di lingue e come lo stesso Giannelli ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair e “che lo supporta a molto in tutto quello che fa”

La coppia spesso appare insieme negli scatti condivisi dall’atleta sul suo account Instagram e sembrerebbe essere molto affiatata.

Simone Giannelli, 3 curiosità

-E’ alto 1.99 cm.

-In passato ha praticato anche anche altri sport come: lo sci, il tennis e il calcio.

-Simone Giannelli ha confessato che in futuro gli piacerebbe fare il nutrizionista.