Spesso in video, come opinionista o conduttrice, Sabrina Scampini è una giornalista affermata, ma anche con un passato di sofferenza.

Sabrina Scampini è una stimata professionista tv, ma non solo. Tra i vari programmi, ha preso parte a Verissimo, su Canale 5, e Studio Aperto, su Italia 1. Il picco di popolarità lo ha raggiunto grazie alle prime edizioni di Quarto Grado, su Rete 4, guidato insieme al collega Salvo Sottile. Eppure, la sua vita non è stata sempre serena. Al contrario, ha dovuto affrontare una brutta malattia, superata con la tenacia e la determinazione di una guerriera. Scopriamone la storia, professionale e privata.

Sabrina Scampini: la biografia

Sabrina Scampini nasce il 28 agosto 1976 a Legnano, sotto il segno del Vergine. Frequenta l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, dove consegue la laurea in lingue e letterature straniere, con indirizzo in scienze della comunicazione. La carriera sul piccolo schermo inizia collaborando per alcune fiction, in veste di curatrice della parte editoriale. Dopo questa parentesi, durata tre anni, lavora a Verissimo, Studio Aperto e Tempi Moderni come giornalista professionista. Nel 2008, con la partenza dell’inedito contenitore mattutino Mattino Cinque, diventa autrice della conduzione femminile, mentre nel 2009 espleta lo stesso incarico a Pomeriggio Cinque.

Dal 7 marzo 2010 al 7 giugno 2013 cura e presenta, in coppia con Salvo Sottile, il programma di cronaca nera Quarto Grado. Dal 7 al 28 ottobre 2012, su Canale 5, affianca, inoltre, Alessio Vinci al timone di Domenica Live. Il 6 settembre 2013 dà il via alla nuova edizione di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi, ma nemmeno un mese più tardi, il 4 ottobre 2013, lascia (sostituita da Alessandra Viero) perché incinta. Torna il 21 settembre 2014, stavolta al comando di Correzioni, una rubrica della rete all-news TGCom24 incentrata sulla attualità politica.

Nel marzo 2016 pubblica il libro Perché le donne valgono, edito da Cairo per la collana Saggi. Durante la stagione 2018-2019 rifà capolino a Quarto Grado, in qualità di opinionista, reduce da una battaglia, fortunatamente vinta, contro un tumore. Spesso invitata nei salotti televisivi, tra cui a Mattino Cinque, il 4 ottobre 2021 assume, in tandem con Francesco Facchinetti, le redini di 105 Kaos, in onda sulle frequenze di Radio 105.

Sabrina Scampini: la vita privata

Malgrado aggiorni assiduamente i social, compreso il profilo Instagram, preferisce custodire gelosamente l’identità del marito. La coppia, residente a Roma (vicino a villa Borghese), ha due bambini: Anita, avuta nel 2013, e un secondogenito, il cui nome non è mai stato rivelato. Non è noto il patrimonio.

3 curiosità su Sabrina Scampini

– Si definisce una persona irrequieta.

– Le piacerebbe occuparsi anche di cronaca bianca: trova molto interessante raccontare la vita della gente comune.

– Il suo mentore è Francesco Scardamaglia, storico sceneggiatore e produttore, venuto tristemente a mancare nel 2010.