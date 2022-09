Affascinante, simpatica e piena di talento: ecco la vita privata e alcune curiosità su Rosalia Porcaro, attrice e cabarettista italiana!

Veronica, Natasha, Creolina, Assundham… sono tanti i personaggi con cui Rosalia Porcaro è riuscita a farsi amare dal pubblico italiano. Oltre ad essere una donna piena di talento e appassionata di recitazione, è anche affascinante, intraprendente e molto positiva.

Ha alle sue spalle una lunga carriera che continua tutt’oggi: ad esempio, l’abbiamo vista nel film AFMV- Addio Fottuti Musi Verdi (2017) nel ruolo della mamma di Ciro, ma non è finita qui. Scopriamo di più sulla sua vita privata e alcune curiosità sull’attrice italiana!

Chi è Rosalia Porcaro?

Nasce a Casoria, in Campania, il 27 gennaio 1966, sotto il segno dell’Acquario. Nella stessa città frequenta le scuole elementari e le medie, dove instaura sin da subito un ottimo rapporto con i suoi compagni di classe. Dopo aver terminato le medie, frequenta il liceo scientifico Filippo Brunelleschi. Rosalia Porcaro si diploma e subito dopo decide di inseguire il suo più grande sogno: si iscrive a scuola di recitazione.

Grazie al suo talento e alla sua grande passione per il teatro, a soli 19 anni ottiene la sua prima parte importante presso il Teatro Bellini di Napoli. Ciò accade perché la fortuna vuole che Rosalia si ritrovi a sostituire un’attrice che doveva recitare per una commedia di Eduardo Scarpetta, attore e commediografo italiano.

Grazie a questo spettacolo, prende vita la sua carriera teatrale fino a raggiungere il successo anche in TV principalmente in Rai. Dopo qualche anno, le viene proposto di partecipare a uno dei programmi comici più visti e amati: Zelig. Vediamo Rosalia, inoltre, in fiction come Notte prima degli esami e Sabato, domenica e lunedì e in trasmissioni come cr4 – La repubblica delle donne.

Approda nel mondo del cinema nel 2005 con il film Tutti all’attacco; poi, la comica napoletana ha ottenuto parti in diversi film tra cui Indovina chi viene a Natale e Fuga di cervelli di Paolo Ruffini.

In Mina Settembre, fortunata fiction di casa Rai, veste i panni di Rosaria, collega della protagonista al consultorio. Eccola in un momento di pausa sul set con Giuseppe Zeno:

Vita privata di Rosalia Porcaro: figlio e compagno

Della sua vita sentimentale non sappiamo molto, poiché Rosalia Porcaro ha sempre tenuto lontano la sua famiglia dal mondo dello spettacolo. Sappiamo con certezza che è stata legata a Giuseppe Sollazzo, attore e regista di teatro. È diventata madre nel 2006: lei e suo figlio Carlo vivono a Napoli.

Rosalia Porcaro ha un profilo Instagram abbastanza attivo e condivide quasi ogni giorno foto o video che la ritraggono nella sua vita quotidiana e lavorativa.

Rosalia Porcaro in 4 curiosità

• L’amore per la recitazione nasce anche perché Rosalia ama far ridere le persone: è una cosa a cui non potrebbe mai rinunciare!

• Ha anche girato e scritto un cortometraggio dal titolo Mamma, in cui lei stessa recita un ruolo molto drammatico.

• Adora seguire il calcio ed è una grande tifosa del Napoli.

• Non sappiamo quanto guadagni, ma uno dei suoi monologhi più celebri, quella della esc*rt, recita così: “Se volete fare carriera nella vita, preoccupatevi dello studio e della cultura, perchè fare le zocco*e è difficilissimo. Eh si, questo settore è in ginocchio – però solo due volte a settimana – quindi il guadagno è sempre più precario e non si riesce a tirare avanti e si è costretti a tirare indietro. Ecco perchè bisogna studiare e aggiornarsi, per passare di ruolo: da zocco*a ad esc*rt professionista“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG