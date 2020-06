Al timone del format Agorà Estate nel 2020, Roberto Vicarelli è uno dei volti di punta del giornalismo italiano. Scopriamo la sua storia, dalle origini al successo in tv.

È passato al timone del format Agorà Estate nell’era post Serena Bortone, ne 2020, ma cosa si sa di Roberto Vicaretti? Vi sveliamo la biografia del giornalista, volto noto di RaiNews24 diventato conduttore del programma di Rai3…

Chi è Roberto Vicaretti e dove vive?

Roberto Vicaretti è nato a Narni (Terni), sotto il segno dell’Acquario, il 22 gennaio 1982. Vive a Roma, dove lavora come giornalista professionista, iscritto all’Ordine dell’Umbria dal 2008, ed è uno dei volti affermati di RaiNews24.

Nel giugno 2020, la notizia del suo passaggio al ruolo di conduttore della trasmissione di Rai3 Agorà Estate, succeduto alla collega Serena Bortone per i mesi estivi del programma.

La vita privata di Roberto Vicaretti

Non si hanno informazioni sulla vita privata del giornalista Roberto Vicaretti. La sua esistenza oltre le telecamere, infatti, non è oggetto di particolari riferimenti sui social (è presente su Facebook e su Twitter, ma non su Instagram), dove condivide contenuti che non rimandano a un quadro chiaro del suo vissuto personale oltre il lavoro in tv.

Non è quindi possibile fare un ritratto esatto della sfera sentimentale di Roberto Vicaretti. La sola notizia relativa al suo ambito familiare riguarda l’indicazione del nome della sorella, Paola, tra le informazioni che ha dato di sé su Facebook.

Altre 4 cose da sapere su Roberto Vicaretti

– “Non è tempo per noi che non vestiamo come voi. Non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi. Forse ingenui o testardi, poco furbi casomai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai“: questo il passaggio di una canzone di Ligabue che Vicaretti ha inserito tra le citazioni sul suo Facebook.

– Ha frequentato la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia, prima di approdare a RaiNews24.

– Dopo gli studi classici, si è laureato in Scienze Politiche a Perugia.

– Il pubblico italiano lo ha visto anche alla conduzione del programma Studio 24.

