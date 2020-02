Giornalista e divulgatrice scientifica, ma non solo: scopriamo quello che c’è da sapere sulla straordinaria storia di Roberta Villa!

Roberta Villa è nota per il suo lavoro di giornalista e divulgatrice scientifica, ed è anche un medico. Alle spalle un percorso fatto di formazione e passione, e tantissime collaborazioni editoriali, su carta stampata e web. Ecco chi è esattamente, tra biografia e vita privata…

Chi è e dove vive Roberta Villa?

Non sappiamo l’esatta data di nascita di Roberta Villa, giornalista e medico tra i più noti in Italia. Per tanto tempo ha anche collaborato con diverse testate e con l’Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro).

Con Antonino Michienzi ha pubblicato un e-book sul caso Stamina, Acqua sporca, e nel 2017 ha firmato il libro Vaccini. Il diritto di non avere paura. Con Silvio Garattini ha scritto Il guerriero gentile. La mia vita, le mie battaglie… Nel 2020 è intervenuta sull’emergenza Coronavirus, ospite da Alessandro Cattelan per parlare dell’infezione Covid-19 e salute dei bambini.

La vita privata di Roberta Villa

Seguitissima su Instagram e Facebook, non dispensa troppe informazioni sulla sua vita privata. Grazie a quanto da lei stessa dichiarato, sappiamo solamente che è non solo una donna in carriera ma anche una mamma felice!

Roberta Villa ha sei figli, ma non è dato conoscere molto altro su ciò che riguarda la sua sfera personale, al di là della brillante storia professionale che incornicia il suo nome nel mondo della sanità.

Roberta Villa in 3 curiosità

• Roberta Villa è tra gli esperti del Nucleo Strategico del NITAG (National Immunization Technical Advisory Group), il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle vaccinazioni.

• Su Facebook dice di sé: “Laureata in medicina e chirurgia, sono giornalista su temi di salute, ma anche madre di 6 figli, ormai grandi. Non credo in un mondo in bianco e nero“.

• Ha avviato la sua attività editoriale collaborando con Tempo medico, prima rivista italiana per medici. Ha collaborato con testate come Corriere della Sera, L’Espresso, Donna Moderna, Il Sole 24 ore Sanità, Scienzainrete, Healthdesk).

• Ha aperto un canale YouTube in cui diffonde video per diffondere informazioni scientifiche contro le fake news.

