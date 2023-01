Tutti conoscono il cantante Mal, ma sapete chi è la sua compagna di vita? Ecco quello che è emerso sulla moglie Renata Couling, dalle origini alla vita privata!

Da anni al fianco del famoso cantante Mal, Renata Couling è la sua inseparabile moglie. Compagna di vita dell’artista e madre dei suoi due figli, ha una biografia che non tutti conoscono nonostante il successo e la popolarità del marito. Scopriamo tutto quello che è emerso sul suo conto…

Chi è Renata Couling?

Nel cuore di Mal c’è un posto speciale per la sua compagna di vita Renata Couling, moglie a cui l’artista si è legato anni fa. Classe 1971, nata a Novara, dall’unione con Mal ha avuto due figli e la loro storia d’amore appare inossidabile!

La vita privata di Renata Couling e dove vive

Non si conosce molto della vita privata di Renata Couling e della sua storia personale. Donna riservatissima, nonostante successo e popolarità del marito ha saputo preservare la sua privacy e per questo non ci sono tante informazioni sul suo passato. Sappiamo che vive a Pordenone con il marito, Mal, all’anagrafe è Paul Bradley Couling, e che dalla loro solida unione sono nati due figli…

Renata Couling e Mal

Uno scorcio della loro storia di famiglia è stato offerto dallo stesso Mal sul suo sito web, in cui ha descritto brevemente la nascita dell’amore con la compagna di vita Renata Couling e il loro grandioso viaggio di coppia coronato dalla nascita dei figli. “L’ho incontrata nel 1989 a Treviso in un club dove lavoravo, ed è stato un colpo di fulmine“, ha raccontato l’artista.

In tv come online, Mal ha spiegato come sarebbe scattato il sentimento tra lui e la moglie: “Durante il mio spettacolo c’era una ragazza che continuava a chiedermi di cantare ‘Furia’, finchè non l’ho invitata sul palco a cantare con me. Dopo lo show, ci siamo scambiati i numeri di telefono promettendo che quando venivo in zona avrei chiamato per vederci. Poco tempo dopo sono tornato in Veneto e ci siamo rivisti…“. Da allora, Mal e la sua amatissima Renata Couling non si sarebbero più lasciati: “Siamo inseparabili – ha commentato il cantante –. Dal 22 luglio 1998 siamo genitori…“.

