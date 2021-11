È uno dei comici di Zelig più amati, musicista e cabarettista italiano: tutto quello che c’è da sapere su Pino Campagna.

Chi è Pino Campagna: biografia e carriera

Pino Campagna è nato a Foggia il 15 ottobre del 1955, sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica, Pino inizia come cantante folk negli anni’80 mestiere che in futuro si sposerà perfettamente con il suo vero talento: il cabaret. Tra la fine degli anni’80 e l’inizio dei ’90 entra a far parte della compagnia stabile di Cabaret Al Fellini diretta da Marcello Casco con la quale comincia ad entrare nel mondo della comicità.

Nel 1990 fa il suo ingresso nel piccolo schermo con la partecipazione al Gran Premio 1990 presentato da Pippo Baudo su Rai Uno e man mano diventa sempre più noto nel mondo televisivo. Partecipa a programmi comici quali La sai l’ultima?, Ci vediamo su Rai 1 e infine, Zelig Circus che lo ha reso ancora più famoso. A Zelig ha interpretato Papy Ultras, un padre alle prese con i figli il cui rapporto è letto in chiave comica. Il personaggio fittizio pronuncia spesso la frase “Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso?” con la quale Pino è diventato famoso. Non contento partecipa anche a due edizione di Battiti Live nel 2010.

La vita privata di Pino Campagna

Sulla vita privata si hanno solo le informazioni principali ovvero che è sposato e ha 2 figli: Marco e Raffaella. Non si conosce il nome della moglie, né che lavoro faccia ed altri dettagli. Molto attivo sui social, si diverte spesso a postare video ironici e prese in giro a Fedez sul suo profilo Instagram. Non si conosce a quanto ammonti il guadagno del comico di Zelig.

