È un’imprenditrice di successo, volto famoso dell’azienda calabrese Amarelli di Rossano, nota per la produzione di liquirizia dal 1731: scopriamo chi è Pina Mengano Amarelli!

Pina Mengano Amarelli ha una brillante carriera nella storica azienda calabrese che produce liquirizia, volto di punta ai vertici nel ruolo di presidente. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo percorso e sulla sua storia personale e professionale, dalle origini, nei tratti salienti della sua biografia, fino alla vita privata (di cui non tutti conoscono le curiosità).

Chi è Pina Mengano Amarelli e dove vive?

Pina Amarelli è nata a Napoli ed è cittadina onoraria di Rossano, comune calabrese dove lavora e dove ha assunto l’incarico di presidente della storica fabbrica di liquirizia della famiglia di suo marito, una delle imprese più antiche (fondata nel 1731!) e rinomate del mondo, gioiello d’eccellenza nel cuore della Calabria di cui lei è diventata volto di punta. Classe 1945, è del segno dell’Acquario e festeggia il compleanno il 2 febbraio. Nella sua carriera tante sfumature e alcune curiosità che non tutti conoscono…

La vita privata di Pina Mengano Amarelli

Pina Amarelli ha sposato uno degli eredi della storica omonima azienda, e ha conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito mentre frequentava la Facoltà di Giurisprudenza. Si sono fidanzati nel 1966, ha rivelato lei stessa a specchioeconomico.com, e nel 1969 si sono sposati. Il loro viaggio di nozze ha avuto come teatro l’Europa.

Chi è il marito di Pina Amarelli?

Pina Mengano è sposata con il barone Francesco Amarelli di Rossano, detto Franco, e la coppia ha avuto due figli. Insieme alla famiglia d’origine, Franco Amarelli è a capo della famosissima azienda di produzione di liquirizia. Non si conosce molto altro, se non che sarebbe stato proprio lui a volere la moglie alla presidenza. Per raccontare la storia unica dell’azienda, nell’antico palazzo in cui sorge la sede dell’azienda, insieme ai familiari Pina e Franco Amarelli hanno dato vita al Museo della liquirizia “Giorgio Amarelli” che ha ottenuto, nel 2001, il “Premio Guggenheim Impresa & Cultura”…

Pina Mengano Amarelli: altre 7 cose da sapere

– Il suo nome all’anagrafe è Giuseppina Mengano.

– Nel 1970 ha ottenuto l’abilitazione alla professione di avvocato, e per anni, prima di entrare in Amarelli, ha insegnato Giurisprudenza.

– Sognava di fare il magistrato…

– La sorella ha sposato il fratello di suo marito, Giorgio Amarelli.

– Per tutti è “Lady liquirizia“.

– È giornalista pubblicista dal 1993.

– È stata la prima donna Cavaliere del lavoro in Calabria.