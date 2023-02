Scopriamo cosa c’è da sapere su Pegah Moshir Pour, l’attivista iraniana che si batte per i diritti delle donne in Iran.

Pegah Moshir Pour è un’autrice, attivista e creator digitale che, nel 2023, ha tenuto un commovente monologo sul palco del Festival di Sanremo 2023 sulla condizione delle donne in Iran. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua storia che l’ha portata dall’Iran all’Italia e sulla sua vita privata.

Chi è Pegah Moshir Pour: la carriera

Originaria di Teheran (Capitale dell’Iran) Pegah Moshir Pour è cresciuta in Basilicata (dove si è trasferita con i suoi genitori nel 1998) ed è diventata una scrittrice e attivista che risiede in pianta stabile a Los Angeles (e infatti ha la doppia cittadinanza, iraniana e statunitense). Ha frequentato l’Università degli Studi della Basilicata e ha scritto i libri “Il fiume che scorre nel mare” (pubblicato nel 2008) e “Il cielo, la terra e l’amore” (pubblicato nel 2010).

Nel 2015 ha ricevuto il premio “Best Book of the Year” dalla rivista iraniana Book of the Year e inoltre si è fatta conoscere come attivista per la parità di genere, i diritti delle donne e gli altri diritti umani in Iran. Ha ricevuto premi e riconoscimenti per il suo impegno a favore di organizzazioni in difesa dei diritti umani ed è stata inserita nella lista dei 100 innovatrici e innovatori che hanno fatto la differenza nel 2022 di StartupItalia. Nel 2023 è stata ospite al Festival di Sanremo, dove ha tenuto un monologo con Drusilla Foer. Non è dato sapere quale sia la data di nascita dell’attivista né sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi.

Pegah Moshir Pour: la vita privata

Non si sa molto della vita privata dell’attivista, che è sempre stata molto riservata sull’argomento. A Unionesarda ha confessato di essere molto legata alle sue origini iraniane e ha ammesso che, se un giorno dovesse cadere il regime in Iran, lei tornerebbe subito nel suo paese: “Parto subito. Destinazione Iran: non vedo l’ora”, ha ammesso. Non è dato sapere dove abitino i suoi genitori, mentre è noto che lei abiti a Los Angeles, in California.

Pegah Moshir Pour: le curiosità

– Fin da quando era bambina si è appassionata alla Divina Commedia di Dante.

– Usa Instagram per raccontare dettagli e retroscena legati alla sua vita e alle tematiche che le stanno più a cuore.

– Sul palco di Sanremo 2023 si è tolta il velo come gesto di protesta contro il regime Iraniano (e a seguito dell’uccisione di Masha Amini, ragazza arrestata perché non portava correttamente il velo).

