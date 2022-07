La forte passione per la recitazione l’ha portato presto ad abbandonare gli studi accademici e a lasciare anche la sua terra d’origine, lui è Paolo Briguglia attore di teatro, cinema e tv e che il pubblico italiano ha imparato a conoscere attraverso le numerose produzioni di successo a cui ha preso parte. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lui, i suoi esordi, la sua carriera ma anche la sua vita privata e tante curiosità. Vi raccontiamo da vicino chi è Paolo Briguglia.

Classe 1974, Paolo Briguglia nasce il 27 maggio a Palermo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Dopo la maturità classica frequenta per qualche anno anche la facoltà di lettere ma poi sceglie di abbandonarla per dedicarsi alla sua più grande passione.

Paolo Briguglia lascia così la Sicilia e si trasferisce nella capitale. Qui si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma e debutta subito in teatro. Dal 2000 comincia anche a lavorare nel campo televisivo e cinematografico e fra i suoi lavori più noti possiamo citare il film, I cento passi di Marco Tullio Giordana, il cortometraggio L’affresco di Marco Bellocchio ed anche Basilicata coast to coast, l’opera prima dell’attore/regista Rocco Papaleo.

Cosa sappiamo invece della vita privata e sentimentale dell’attore siciliano? Paolo Briguglia è convolato a nozze con sua moglie (siciliana anche lei) e da questa unione sono nate anche tre figlie.

-Ama viaggiare, leggere e fare sport.

-Considera la gentilezza una vera arma.

-Si definisce anche abbastanza timido.

-Paolo Briguglia è presente sui social e in particolare su Instagram.

-Nel 2022 è fra i protagonisti di un nuovo programma itinerante sulla cucina siciliana su Food Network.

