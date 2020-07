Paola Toeschi è la moglie di Dodi Battaglia, amatissimo chitarrista dei Pooh. Nella sua vita tante gioie ma anche un grande dramma affrontato con immenso coraggio…

Dodi Battaglia ha sposato Paola Toeschi nel 2011, ma cosa sappiamo della moglie dell’artista? Oltre al suo ruolo fondamentale nella vita privata del cantante e chitarrista dei Pooh, c’è molto altro da scoprire sulla sua biografia.

Chi è Paola Toeschi e dove vive?

Paola Toeschi è originaria di Borgomanero, classe 1970, vive a Bologna insieme al marito, il celebre Dodi Battaglia, e alla loro famiglia. Nella sua storia domina il ritratto di una donna forte e determinata, capace di combattere ogni giorno con uno straordinario coraggio. Attrice e scrittrice, ha raccontato al mondo la sua lotta contro la malattia che l’ha colpita e che è stata un colpo durissimo per lei e i suoi cari: “Era ottobre 2010. Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso“.

Con queste parole, ai microfoni del quotidiano La Stampa, Paola Toeschi ha descritto il suo dramma, un mostro che si chiama tumore al cervello e che, insieme alla famiglia, ha deciso di affrontare in un faccia a faccia senza resa. Paola Toeschi Battaglia, come si firma, ha scelto di non nascondere le sfumature più livide della sua guerra personale, traducendole, nero su bianco nel libro Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore.

Dodi Battaglia

Paola Toeschi e Dodi Battaglia: la storia

Dodi Battaglia è il marito di Paola Toeschi, dal quale ha avuto la figlia Sofia, nata nel 2005. Lui, celebre volto dei Pooh, ha avuto altri tre figli dai precedenti unioni: Sara Elisabeth e Serena Grace, avute dalla prima moglie Louise Van Buren, e Daniele, avuto dalla ex compagna Loretta Lanfredi.

È stato l’artista a suggerire a sua moglie di andare a Medjugorje durante la fase più dura della sua battaglia contro il cancro: “Ci sono andata la prima volta nel giugno del 2013. Da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi ha trasmesso un’energia enorme (…)“.

Altre 2 cose da sapere su Paola Toeschi…

– Paola Toeschi ha un profilo blindato su Instagram, mentre risulta assente su Facebook.

– La sua famiglia d’origine vive a Borgomanero.

