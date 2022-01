A soli 22 anni, Pamela Paolini è una delle tiktoker più seguite del web, con la passione per la moda e per la cucina, che ha stregato la generazione Z.

Pamela Paolini è uno dei nomi più famosi nel mondo del web, più nello specifico su Tik Tok, dove è seguitissima e dove si autodefinisce la “CEO del porridge”. Classe 2000, Pamela è seguita da milioni di follower grazie ai suoi video divertenti e anche interessanti, incentrati sulla moda e sulla cucina. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Pamela Paolini? La biografia

Pamela Paolini è una delle tiktoker più famose del momento, con oltre un milione di follower sulla piattaforma social. Anche su Instagram non è da meno, con centinaia di migliaia di follower.

Pamela è diventata virale parlando della sua piccola grande realtà da ventenne. La giovane è nata il 1 aprile del 2000 a Roma, sotto il segno dell’Ariete.

Ormai è una delle influencer di Tik Tok più seguite, anche grazie alla sua passione per il cibo. Sceglie di frequentare un istituto alberghiero con l’indirizzo pasticceria, dal momento che inizialmente il suo sogno era quello di aprire una propria attività.

Con il passare del tempo però Pamela racconta ai suoi follower di aver capito che quella non era la strada più giusta per lei. Con tanta forza di volontà e passione, decide così di proseguire i suoi studi frequentando il corso universitario di Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere, del quale al momento frequenta il secondo anno. Al momento è single e sappiamo che ha un fratello, che ogni tanto appare con lei in qualche video.

La vita privata di Pamela

Sebbene dunque conosciamo moltissimo della vita di Pamela e delle sue abitudini non sappiamo praticamente nulla di quella privata dato che non ne parla mai. Le uniche informazioni a riguardo che ha lasciato trapelare sono i suoi outfit prima di uscire con i ragazzi, ma senza mai entrare nel dettaglio. Dunque pare proprio che ora come ora sia single o come dice lei sposata ad un unico amore: il suo porridge, apprezzato in ogni sua forma e consistenza.

3 curiosità su Pamela Paolini

Pamela viene chiamata “ La ragazza del porridge “, grazie alla sua passione per questo piatto mattutino, che usa preparare spesso a colazione.

“, grazie alla sua passione per questo piatto mattutino, che usa preparare spesso a colazione. Ama la sua community, ma ci tiene a ribadire quanto sia importante il contenuto dei commenti lasciati sotto ai suoi video, sottolineando che se non si ha un qualcosa di costruttivo da dire, basta scrollare avanti.

Le piacciono gli animali particolari, infatti abitando in campagna ho potuto prendere un asinello e tre paperelle.

