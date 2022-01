Proviamo a conoscere da vicino Mr Nobody: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sullo youtuber valdostano.

Appassionato di viaggi e originario della Valle d’Aosta, Mr Nobody è un vero fenomeno nel mondo della rete. Lo youtuber MRNBD ha conquistato il mondo di internet nel 2016 creandosi un apposito canale su Youtube, oggi viaggia in tutto il mondo, realizza video e contenuti per la rete e fa incetta di visualizzazioni oltre ad che essere sempre più corteggiato dai grandi brand del turismo. Proviamo allora a conoscerlo meglio: ecco tutto quello che abbiamo scoperto su Mr Nobody.

Chi è Mr Nobody ( e dove vive)

Classe 1991 nato e cresciuto in Valle d’Aosta, in arte Mr Nobody nasce nel 2016 quando decide di trasferirsi in Inghilterra e qui dà vita ad un suo canale su Youtube. Si avvicina prima al mondo della fotografia e poi si appassiona e si specializza nella creazione di video. Il passo successivo è la condivisione dei suoi contenuti in rete che conquistano in brevissimo tempo il popolo degli internauti. Dopo 5 anni sceglie di lasciare il quartiere l’inglese Nottingham che lo ha ospitato e fa rientro in Italia ma questa volta si trasferisce nella città Milano.

Mr Nobody, vita privata

Quanto si conosce invece sulla vita privata dell’influencer valdostano? Molto poco. Mr Nobody è molto riservato al punto tale che preferisce che il suo nome di battesimo rimanga un’incognita e dunque anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram non è facile capire se sia sentimentalmente legato a qualcuno oppure no.

Mr Nobody, 6 curiosità

– Fra i tanti viaggi, Los Angeles resta uno dei suoi luoghi preferiti.

-E’ stato anche scelto dall’ente del turismo nazionale Digital Ambassador per la California 2019.

-Uno dei suoi video più virali è stato girato all’interno della Business Class più lussuosa al mondo e su un volo diretto alle Maldive.

-Parla fluentemente italiano, inglese e francese.

-Nel 2018 è stato definito il Miglior Travel Influencer italiano (La Stampa , Radio101 e Rai ).

-Non ama il mondo delle agenzie e dei management ed infatti si occupa personalmente del suo progetto.

