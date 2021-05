Ha collaborato con l’ex first lady Michelle Obama ed è un’ambasciatrice di Bergamo nel mondo. Ecco chi è l’esperta di tendenze Nneya Richards.

Grazie alla sua buona parola, Bergamo è finita su un articolo di Forbes, il celebre magazine statunitense specializzato in economia, che chiedeva a travel blogger e influencer consigli su dove trascorrere una vacanza economica. Lei si chiama Nneya Richards, è un volto noto in America e nella città orobica ha messo le sue seconde radici. Andiamo a conoscere la sua storia!

Nneya Richards: la biografia

Nata e cresciuta a New York (dovrebbe essere classe 1986, anche se mancano conferme ufficiali) è una creator di moda e viaggi che ha iniziato la carriera giovanissima: sin dall’età di 16 anni, ha collaborato, infatti, con la celebre rivista TeenVogue. Laureatasi all’Amherst College con una laurea in Women & Gender Studies (studi di genere e sulle donne), attraverso la Double N Rich LLC, Nneya Richard propone soluzioni alle aziende con un focus su moda, viaggi, filantropia e strategie digitali olistiche.

Come sostenitrice dello scambio culturale, è apparsa su CBS This Morning e ha contribuito a pubblicazioni prestigiose quali Condé Nast Traveller, Travel & Leisure, Forbes, Vogue Italia, Popsugar e The Tig della Duchessa di Sussex Meghan Markle.

Nel corso degli anni ha tenuto discorsi e partecipato a panel sia al Women’s Travel Fest che al Travel Bloggers Summit.

Il blog di Nneya, ‘NA Perfect World, è un incrocio curato di viaggi, cibo, moda e geopolitica, ispirato allo stile di vita dei millennial globe-trotter. Dopo aver lavorato con l’ex first lady Michelle Obama alla copertina del magazine Essence e al workshop di fashion design, Nneya Richards è stata premiata in una Celebration of Design alla Casa Bianca insieme ai migliori personaggi dell’industria della moda americana.

La mission di Nneya Richards è esortare i giovani a viaggiare poiché crede che, tramite l’esplorazione di posti sconosciuti, colmeremo le lacune culturali e le incomprensioni.

Nneya Richards: la vita privata

Nneya Richards è sentimentalmente legata a Michele Scaglione, erede di una famiglia da tre generazioni proprietaria di un brand di abbigliamento. Divisa tra Bergamo e New York, si interfaccia col proprio pubblico su Instagram. Non è noto a quanto ammoniti il suo patrimonio.

5 curiosità su Nneya Richards

– Ha frequentato l’Università Cattolica di Milano aderendo al programma IES Abroad. L’esperienza non solo gli ha aperto gli occhi su una cultura diversa, ma – ha dichiarato – le ha pure trasmesso un forte senso di indipendenza. C’erano questioni per le quali non aveva modo di chiamare la madre e doveva fare esclusivamente affidamento sulle sue forze.

– Malgrado il suo ragazzo sia originario di Bergamo, e avendo dunque passato parecchio tempo in Italia, l’ha in principio conosciuta esclusivamente per il suo aeroporto.

– Ha origini giamaicane.

– Con il compagno ha inaugurato su Spotify il podcast Do You Guys with Nneya + Michele, descritto come un tuffo nella loro relazione interculturale.

– Ama i gioielli, tutti acquistati in un momento speciale o avuti in regalo da persone che significano o hanno significato molto per lei.