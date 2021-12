Ex calciatore con un flirt importante nel suo passato, quello con Bianca Guaccero: scopriamo la storia e la vita privata di Nicola Ventola.

Nicola Ventola è stato uno dei volti noti al calcio italiano, ex giocatore cresciuto nelle fila del Bari e poi sbocciato in Serie A, nel seno di grandi club come Inter e Atalanta. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, però, si è dato da fare, in particolare ideando, insieme ai suoi amici Christian Vieri e Lele Adani, Bobo Tv e pubblicando anche una hit estiva, Vita da bomber. Cosa sappiamo di lui? Ci sono tante cose da scoprire sulla sua biografia e sulla sua vita privata (una sua ex è una famosa e apprezzata conduttrice), partiamo dal principio…

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Chi è Nicola Ventola, la biografia

Nicola Ventola è nato sotto il segno dei Gemelli a Grumo Appula, nel cuore della Puglia, il 24 maggio 1978. Ex calciatore, importante presenza in attacco per molte squadre, è cresciuto nel Bari per poi passare, all’età di 16 anni, in Serie A nella rosa dell’Inter!

Il suo ritiro dal calcio giocato è stato annunciato nel 2011, dopo una carriera agonistica fatta di grandi traguardi e consensi. Nel 2019 ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Tecnica della Comunicazione con specializzazione in Media e Linguaggi audiovisivi, presso la Facoltà di Scienze aziendali e della Comunicazione di ISFOA.

Ha dato vita alla hit Vita da bomber, insieme ai suoi ex compagni di squadra e amici Christian Vieri e Lele Adani, e sempre nel 2020 ha creato insieme a loro e a Antonio Cassano Bobo Tv, una web tv in onda su Twitch.

La vita privata di Nicola Ventola

Nella vita privata dell’ex calciatore pugliese ci sono tante cose da scoprire. Prima fra tutte il matrimonio con la modella svizzera Kartika Luyet, dalla quale ha avuto suo figlio, Kelian, che compare anche in alcuni post su Instagram insieme a lui. Non è chiaro se lui e la moglie stiano ancora insieme, in primis perché si è molto parlato di un riavvicinamento tra lui e una sua ex storica. Stiamo parlando di Bianca Guaccero.

La storia con conduttrice di Detto Fatto è durata cinque anni, quando entrambi erano giovanissimi e frequentavano addirittura il liceo. In un suo intervento telefonico proprio a Detto Fatto ha parlato così di quel periodo: “Eri gelosa ma speciale. Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri“. Questo ritorno di fiamma tra i due, però, è rimasto solo sui magazine scandalistici e niente di più.

Dove abita Nicola Ventola?

Insieme alla sua famiglia d’origine, Nicola Ventola ha vissuto per diverso tempo a Los Angeles. Dopo la parentesi statunitense, però, si è trasferito ad Abu Dhabi…

È da qui che ha iniziato a lavorare come opinionista per la tv di Stato Abu Dhabi Media, prima di diventare presenza importante, proprio in queste vesti, su DAZN, dove è stato commentatore nella stagione 2018/2019.

5 curiosità su Nicola Ventola

Dalle immagini che posta sui social sembra una persona amante dei viaggi e delle nuove avventure…

e delle nuove avventure… Il mare è una delle sue mete preferite, come si evince dalle foto presenti nella sua gallery Instagram …

… Ha un bellissimo rapporto con sua madre e le ha fatto i suoi dolcissimi auguri per il compleanno sui social.

Ha fatto una comparsata, facendo se stesso, in una puntata della fiction Fino all’ultimo battito , dove recitava anche l’ex Bianca Guaccero.

, dove recitava anche l’ex Bianca Guaccero. È nel cast di Back To School, programma di Italia 1 dove i vip tornano sui banchi di scuola.

Fonte foto: https://www.instagram.com/n.ventola/?hl=it

Riproduzione riservata © 2021 - DG