Conosciamo da vicino Nicola Roggero: tutto quello che c’è da sapere sul giornalista e telecronista sportivo.

Nel corso della sua carriera Nicola Roggero ha scritto per importanti testate italiane e dal 2003 è diventato una delle colonne dello sport targato Sky. In particolare il giornalista è specializzato nelle telecronache di calcio inglese ma anche di atletica e di football americano. Proviamo allora a scoprire qualcosa di più su di lui, sulla sua biografia, la sua carriera ma anche alcuni aspetti della vita privata e piccole curiosità. Conosciamo da vicino Nicola Roggero.

Nicola Roggero, biografia

Nicola Roggero è nato in Piemonte e più precisamente a Casale Monferrato, il 7 ottobre del 1964 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Dal 1995 è diventato un giornalista professionista e prima di diventare uno uno dei volti di SkySport ha scritto per il Corriere della Sera e Tuttosport. Nei panni di inviato si è occupato di campionati mondiali ed europei di calcio e di atletica ma ha seguito anche le olimpiadi.

Nicola Roggero, vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata del giornalista sportivo? Al momento ben poco!!! Lontano dai riflettori Nicola Roggero sembrerebbe essere assai riservato e infatti non abbiamo alcuna informazione sul suo stato sentimentale. Non è noto se sia legato a qualcuno, sposato o se abbia anche dei figli. Non abbiamo alcuna informazione nemmeno su dove viva o a quanto ammonti il suo patrimonio personale.

Nicola Roggero, 5 curiosità

-Il suo cuore calcistico è di color granata.

-Nicola Roggero è anche un grande appassionato di cinema.

-Ha sempre considerato lo sport come un hobby.

–Premier League. Il racconto epico del calcio più entusiasmante di tutti i tempi è il titolo del suo libro uscito nel 2019.

-Ha anche un profilo social su Instagram ma non sembrerebbe essere particolarmente attivo.

