Scopriamo cosa si sa su Nicola Conversa, videomaker e frontman del collettivo pugliese conosciuto come Nirkiop.

Nicola Conversa è da sempre appassionato di lettura e di scrittura. La sua carriera comincia da giovanissimo quando assieme a dei suoi amici dà vita al gruppo comico intitolato Nirkiop, che diventa nel corso degli anni un seguitissimo fenomeno social. Nicola però intraprende anche la carriera da registra e da attore e, nel 2021, diviene anche autore del suo primo romanzo.

Nicola Conversa: la biografia e la carriera

Nicola Conversa nasce il 19 maggio del 1989, a Canosa di Puglia in provincia di Bari. Frequenta il liceo Classico Quinto Ennio a Taranto. Dal 2010 fa parte del gruppo comico Nirkiop, fenomeno diffuso dapprima su Youtube e successivamente su altri canali social. Nel 2014 assiste alla direzione ed interpreta il primo lungometraggio del gruppo Nirkiop La Matricola, di cui cura completamente la sceneggiatura.

Nel 2018 ricopre il ruolo di registra della situation comedy italiana School Hacks, nata da un’idea di Matteo Leoni e Romolo Guerreri. Nel 2021 pubblico il suo primo romanzo intitolato Nella mia testa, che narra racconti di vita basate su sue esperienze personali. Nel 2022 è scelto per il programma di Tommaso Zorzi, Questa è casa mia, in onda sul canale Real Time: insieme ad altri personaggi dovrà capire a chi appartiene la casa al centro di ogni puntata.

La vita privata di Nicola Conversa

Anche se è molto legato alla città di Taranto, per necessità lavorative sembra vivere nella città di Milano, dove svolge la sua professione di registra. Purtroppo non si hanno informazioni certe riguardo alla sua vita privata e in merito ai suoi guadagni.

4 curiosità su Nicola

Entra nella cinquina finalista ai David di Donatello del 2018 con il cortometraggio Mezzanotte Zero Zero

con il cortometraggio Mezzanotte Zero Zero Da piccolo un suo desiderio era quello di poter aprire una libreria per poter leggere i libri gratis.

Un suo mantra è una frasi di Baricco: “Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla.”.

La sua pagina Instagram è molto seguita.

