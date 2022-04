Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tito Boeri, economista ed ex presidente dell’INPS: la sua storia, dalle origini alla carriera (passando per alcune curiosità).

Tito Boeri, economista ed ex numero uno dell’ente previdenziale INPS, ha costruito una solida carriera anche nel mondo accademico italiano. Partiamo alla scoperta della sua biografia e della vita privata, con un tuffo tra le righe della sua storia dentro e oltre gli importanti incarichi assunti in campo professionale…

Chi è Tito Boeri e dove vive?

Tito Boeri vive a Milano, città in cui è nato il 3 agosto 1958, sotto il segno zodiacale del Leone. È un economista e accademico, ex presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Ha ricoperto questo importante incarico dal 24 dicembre 2014 al 16 febbraio 2019, suo successore Pasquale Tridico.

La vita privata di Tito Boeri

Si sa davvero poco della vita privata di Tito Boeri, e non è noto se sia sposato o abbia figli. Per quanto riguarda le sue origini, l’ex presidente INPS è figlio di Renato Boeri, neurologo, e della famosa designer Maria Cristina Mariani Dameno, architetto nota con il nome Cini Boeri.

Tito Boeri ha due fratelli, Sandro e Stefano Boeri, rispettivamente giornalista e architetto, e si è laureato in Economia nel 1983 presso l’Università Bocconi di Milano. La stessa in cui, anni dopo, sarebbe diventato docente ordinario e prorettore per la ricerca.

Altre 7 cose da sapere su Tito Boeri

– Il suo nome completo è Tito Michele Boeri.

– È stato consulente del Fondo monetario internazionale, della Banca Mondiale, della Commissione europea e del Governo italiano.

– Ha assunto l’incarico di senior economist all’OCSE dal 1987 al 1996.

– Ha collaborato con varie testate come Il Sole 24 Ore, La Stampa e la Repubblica.

– Il suo patrimonio non è noto ma, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, lo stipendio come presidente INPS, lordo, si sarebbe attestato intorno ai 103mila euro annui.

– È tra i fondatori del sito di economisti www.lavoce.info.

– Ha firmato numerose pubblicazioni sulla riforma del mercato del lavoro e tra i suoi libri figurano titoli come Le riforme a costo zero. Dieci proposte per tornare a crescere, Riprendiamoci lo stato. Come l’Italia può ripartire e Sì vax. Un dialogo tra un pragmatico e un non so.





