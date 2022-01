Scopriamo cosa c’è da sapere su Nicholas Bianchini, concorrente di MasterChef 11: dall’amore per la cucina a quello per lo sport.

Nicholas Bianchini è un giovane concorrente di MasterChef 11 che da sempre coltiva il sogno di diventare uno chef professionista. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata, passando per il suo amore per lo sport e le curiosità.

Chi è Nicholas Bianchini: la carriera

Classe 2000 e originario di Arezzo, in Toscana (non è dato sapere con esattezza quando sia nato) Nicholas Bianchini è uno studente iscritto alla facoltà di Radiologia dell’Università di Firenze. La sera lavora come rider per alcuni locali della sua città, ma da sempre le sue grandi passioni sono lo sport e la buona cucina (e, proprio per questo motivo, ha deciso di candidarsi allo show condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli).

Nicholas Bianchini: la vita privata

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Nicholas è estremamente riservato e dai social non è possibile evincere se sia fidanzato oppure no. Il giovane è molto legato a suo padre Maurizio e a sua madre Natascia, che gli hanno trasmesso l’amore per lo sport e per la cucina. In particolare in Nicholas sarebbe sbocciato il sogno di diventare uno chef guardando i suoi nonni cucinare per la famiglia.

Nicholas Bianchini: le curiosità

– Da sempre è ossessionato dallo sport e dalla forma fisica e a MasterChef 11 ha dichiarato che ciò che gli mancherà di più durante la sua permanenza al programma saranno i bilancieri con cui allenarsi.

– Su Instagram ama condividere con i fan le foto dei suoi piatti e le sue ricette più riuscite.

– Senza dubbio uno dei suoi pregi è la testardaggine, che gli consente – a suo dire – di non abbattersi difronte alle difficoltà che la vita gli mette difronte.

– Ama trascorrere il suo tempo libero ai fornelli e in compagnia dei suoi amici.

