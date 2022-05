Corrado Augias ha una figlia che, come lui, è un volto noto del giornalismo e della televisione. Partiamo alla scoperta della sua storia, dentro e oltre i riflettori che hanno reso famoso il suo cognome tra carta stampata e piccolo schermo. Ecco chi è l’erede del celebre conduttore di Telefono Giallo e qual è la sua storia, dalla biografia alla vita privata.

Unica figlia di Corrado Augias e della moglie Daniela Pasti, Natalia Augias ha seguito le orme dei genitori – entrambi in servizio nel mondo dell’informazione tra carta stampata e tv – ed è diventata giornalista affermandosi con una brillante carriera di inviata per Rai1.

Vive a Roma, dove stanno la madre e il padre, e il suo è un percorso professionale di successo. Natalia Augias è nata sotto il segno del Capricorno, il 16 gennaio 1965, e nel curriculum vanta un importante impegno nella redazione politica della rete ammiraglia di viale Mazzini.

Per quanto riguarda la vita privata, Natalia Augias è figlia di Corrado Augias e Daniela Pasti, moglie inseparabile del giornalista e conduttore. Il nonno materno è il celebre generale Nino Pasti e il padre, come lo stesso cognome suggerisce, ha anche origini sarde. Anche il nonno paterno era un ufficiale dell’Aeronautica.

La figlia di Corrado Augias è sposata con Pietro Suber, suo collega giornalista con una importante carriera tra Rai e Mediaset. Classe 1964, è nato un anno prima di lei e, dopo aver lavorato per viale Mazzini collaborando in numerosi format di punta, è passato al ruolo di caporedattore Mediaset (nel corso della carriera ha lavorato anche Michele Santoro). Dall’unione tra i due giornalisti sono nate due figlie, uniche nipoti di Corrado Augias e della moglie Daniela Pasti.

– Ha studiato a Bristol, nel Regno Unito.

– Ha un profilo Facebook ma non è molto attiva sui social.

