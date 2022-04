Federico Gatti, scopriamo cosa si sa sul giornalista investigativo del Bureau of investigative journalism di Londra.

Federico Gatti, dopo il conseguimento della laurea segue la sua passione per il giornalismo. Collabora con diversi giornali e siti online e successivamente diviene il primo italiano a lavorare presso il Bureau di Londra. Si fa presto notare grazie alla sue dedizione nella realizzazione delle inchieste, spesso scomode, per cui si ritrova spesso in viaggio a cercare fonti e prove. Ecco qualcosa in più su di lui, sulla carriera e sulla vita privata.

La biografia di Federico Gatti

Federico nasce il 22 dicembre del 1983 nella città italiana di Milano. La sua nascita avviene dopo che la madre Tina, dopo un susseguirsi di tentativi per avere un figlio, si reca in pellegrinaggio alla casa natale di Papa GIovanni XXIII. Consegue la laurea presso l’Università statale di Milano in Comunicazione Internazionale e un Master di Giornalismo alla City University of London.

Federico Gatti: la carriera giornalistica

La sua attività da giornalista comincia quando ha solo vent’anni. Inizia lavorando part time nella redazione di due riviste trimestrali di settore: Artigianato, di arte e design, e Imago. Successivamente fece anche il critico gastronomico per due siti internet.

Gatti è l’unico italiano a lavorare al Bureau of investigative journalism di Londra, organizzazione che realizza inchieste giornalistiche per i media internazionali, quali Bbc e Financial Times. Federico è apprezzato per i suoi reportage su tematiche delicate e spesso scomode, come per esempi le sue inchieste sugli sprechi finanziari ed economici.

Si dedica soprattutto alle sulle truffe ai danni dello stato europeo da parte delle organizzazioni mafiose. Ha raccolto testimonianze di molti pentiti e ed è riuscito ad accedere a diversi bunker di alcuni boss della mafia. Nel 2022 conduce il programma Speciale TG4 – Diario di guerra, per documentare il conflitto tra Ucraina e Russia.

La vita privata d Federico Gatti

Figlio unico di Tina, dipendente di origini pugliesi della regione Lombardia, e di Gianfranco, assicuratore nato in Eritrea da genitori italiani. Vive e lavora a Londra, assieme alla sua compagna Ilaria Fratoni. Non si conosce l’ammontare del suo patrimonio.

Chi è Ilaria Fratoni, compagna di Federico Gatti

Ilaria Fratoni è attrice e presentatrice televisiva televisiva. Nel 2012 comincia a lavorare per il grande schermo su Rai Yoyo. Appare in numerosi spot televisivi e nel 2015 lavora in qualità di presentatrice per Il tempo e la storia. Dal 2019 conduce Vernice Week, programma informativo sugli eventi glam della settimana.

5 curiosità sul giornalista Gatti

Ha vinto il premio europeo Thompson Reuters Reporting per la sua esaustiva inchiesta sulle frodi strutturali europei.

per la sua esaustiva inchiesta sulle frodi strutturali europei. Federico è attivo su Instagram e Twitter.

Possiede il tesserino di giornalista pubblicista.

A Catanzaro rischia l’arresto dalla Guardia di Finanza per aver registrato senza autorizzazione un arresto.

Ha viaggiato spesso per l’Europa per poter raccogliere prove ed ascoltare fonti per le inchieste.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG