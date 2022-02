Messa in ombra dalla sorella, Micol Incorvaia è la sua fotocopia! La somiglianza tra le due è davvero da non credere…

Complice la partecipazione al Grande Fratello Vip e (soprattutto) la storia con il figlio d’arte Paolo Ciavarro, il gossip ha messo nel mirino Clizia Incorvaia, rendendola una vera e propria star. Reduce dal matrimonio (finito tra accuse di tradimenti) con Francesco Sarcina, l’influencer sembra aver trovato il proprio posto nello showbiz. È, invece, ancora in cerca di affermazione la sorella minore (nonché di Mattia), Micol Incorvaia, che la ricorda in maniera impressionante Clizia a livello estetico. Nonostante le separino ben 13 anni, le si scambia facilmente per gemelle! Entriamo ora nel mondo di Micol, in tutte le sue varie sfaccettature.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Micol Incorvaia: biografia e carriera

Nata il 9 settembre 1993, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, da piccola si trasferisce con la famiglia in Sicilia, ad Agrigento, dove cresce nell’ombra della sorella. Anche lei è un’amante della moda, perciò frequenta il prestigioso IED a Milano. Dopo aver collaborato in qualità di designer per Gentucca Bini, a partire dal 2019 inizia a lavorare da assistente showroom nella boutique Jijil e, quindi, in Brunello Cucinelli, marchio di abbigliamento italiano.

Micol Incorvaia: la vita privata

Allo stato attuale non sembra esserci nessun compagno nella vita di Micol. La giovane pubblica nel proprio feed di Instagram diverse foto in compagnia di amici e parenti. Inoltre, appare in diversi scatti dei viaggi, ma non c’è traccia di un ipotetico fidanzato. Attualmente abita a Milano, mentre non ci sono informazioni circa il patrimonio.

4 curiosità su Micol Incorvaia

– Ha partecipato allo scherzo orchestrato da Le Iene a Clizia, dando prova di spigliatezza davanti alle telecamere.

– La bio di IG recita: “Grazie mamma, io però avevo solo chiesto di essere bionda, non serviva farmi anche svampita :(“.

– Passati diversi anni di patente senza guidare, ha trovato il coraggio di tornare su strada.

– Ha avuto una storia con Edoardo Donnamaria, volto di Forum, conosciuto dietro le quinte.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG