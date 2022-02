Il suo nome è Maurizio Zamparini, e tutti lo conosceva per il suo fiuto per gli affari e la grande tenacia. Un uomo che si è fatto da sé, arrivando ai vertici del successo.

Ex Patron del Palermo Calcio dal 2002, Maurizio Zamparini è stato, oltre a una forte personalità del mondo del calcio, anche un marito e papà. La notizia della sua morte, avvenuta il 1° febbraio 2022, dopo che era già stato ricoverato in terapia intensiva alla fine di dicembre 2021, ha lasciato tutti nello sconforto. Ma sapete chi è sua moglie e quali curiosità ci sono state intorno alla figura dell’imprenditore? Scopriamo di più.

Chi era Maurizio Zamparini, la biografia

Maurizio Zamparini è nato il 9 giugno 1941 a Sevegliano (Udine), sotto il segno dei Gemelli. La sua attività imprenditoriale si è capillarizzata in diversi settori. Dal campo immobiliare commerciale a quello turistico e residenziale. Una brillante ascesa negli affari, esplosa grazie alla sua rete di supermercati Emmezeta (nome che trae origine dalle sue iniziali).

La sua fama è legata alla fondazione della nota catena commerciale Mercatone Zeta, da lui fondata e poi venduta a Conforama. Una carriera di caratura esponenziale che, tra il 1972 e il 2001, l’ha visto gestire centri commerciali poi venduti per 1000 miliardi di vecchie lire!

Maurizio Zamparini

La sua fama si è accresciuta ulteriormente quando è diventato presidente prima del Pordenone, e dopo del Venezia, Nel 2002 rivelò il Palermo calcio, stando in carica come patron dal 2002 al 2017. In mezzo tanti successi, ma anche qualche ombra, a causa dell’accusa di falso in bilancio e autoriciclaggio che l’ha mandato agli arresti domiciliari nel 2019. Nel 2020 poi è stato rinviato a giudizio.

Maurizio Zamparini: vita privata

La moglie di Maurizio Zamparini è Laura Giordani (seconda consorte del patron rosanero e appassionati di ‘mistero’). Proprio per questa inclinazione della sua dolce metà avrebbe acquistato una casa in Egitto, luogo di segreti e antichi misteri per eccellenza. Lo rivela la biografia riportata dal sito Cinquantamila.it.

L’imprenditore ha anche cinque figli: Silvana, Armando, Diego, Andrea e Greta Zamparini. Il nonno di Maurizio Zamparini era il capostazione di Sevegliano. Il padre, Armando Zamparini, un operaio specializzato in materia di motori navali. Sappiamo anche che il patron è un perito meccanico che, alle sue spalle prima della carriera nel calcio, ha lavorato come fabbro e saldatore.

Nell’ottobre del 2021 ha subito anche un terribile lutto, ovvero la morte improvvisa del figlio Armando, trovato senza vita in un hotel di Londra. Nel dicembre 2021, poi, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una peritonite. Il 1° febbraio 2022 è morto a causa dell’aggravarsi di questa condizione. Aveva 80 anni.

Chi è la moglie di Maurizio Zamparini?

Laura Giordani è conosciuta per essere la seconda moglie di Mauro Zamparini, ma altre informazioni su di lei non sono reperibili dal web. Non ha profili social, e nel 2019, dopo l’arresto per falso in bilancio, aveva scritto una lunga lettera per esprimere il suo rammarico e per porre l’accento sull’onestà del marito.

Maurizio Zamparini: curiosità

– Il soprannome di Maurizio Zamparini è nato dal diminutivo del cognome: ‘Zampa’.

– In passato è stato anche un calciatore, che vestito i panni dell’attaccante nel Sevegliano prima, poi nella Prima categoria della Trevigiana. A 20 anni il ritiro dal calcio giocato.

– La sua squadra del cuore è l’Udinese, anche nutre una grande simpatia per il Milan.

– Nel 2011 è entrato in politica e ha fondato il Movimento per la gente, insieme ad Alberto Goffi (esponente Udc).

– Il ‘Zampa’ non ha profili sui social e non sembra intenzionato ad averne! Preferisce tenere per sé le informazioni sul suo privato.

– Il patrimonio dei Mauro Zamparini non è noto nello specifico, ma con la sua carriera da imprenditore i soldi non sono mai mancati.

