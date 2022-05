Maurizio Aiello è conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua attività di attore nel mondo dello spettacolo.

Conosciamo meglio l’attore Maurizio Aiello, che partendo dai palchi teatrali intraprende una meravigliosa carriera nel mondo dello spettacolo, interpretando brillantemente diversi personaggi in diverse fiction e serie televisive, fino ad approdare con successo anche nel panorama cinematografico. Scopriamo cosa si sa sul suo percorso lavorativo e anche in merito alla sua vita privata e alla sua situazione sentimentale, più qualche curiosità.

Biografia e carriera di Maurizio Aiello

Maurizio nasce nella giornata dell’11 dicembre del 1969, a Vico Equense, comune della città di Napoli, in Campania, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Passa la sua infanzia a Castellammare di Stabia, fino a quando, all’età di diciotto anni, decide di trasferirsi nella città di Milano.

Comincia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo frequentando degli studi di recitazione ed in seguito uno stage con Susan Strasberg, dove studia anche dizione. Nel 1991 si avvicina al mondo del teatro prendendo parte allo spettacolo Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, diretto da Franco Zeffirelli.

Solo quattro anni dopo il suo debutto teatrale approda anche sul grande schermo grazie alla sua interpretazione del ruolo di Antonio Ragusa all’interno di La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani. Da quel momento inizia la sua brillante carriera all’interno del mondo televisivo prendendo parte a diverse fiction televisive tra cui Amanti e Segreti nel 2004, la miniserie Pompei nel 2007 e nel 2014, la serie televisiva di Don Matteo 9.

Dalla metà degli anni Novanta entra anche nel mondo cinematografico con le sue partecipazioni in alcuni film, tra cui Stregati dalla luna, dove debutta come attore protagonista, e Anita – una vita per Garibaldi nel 2007. Ha fatto parte per diversi anni del cast della trasmissione soap opera Un posto al sole, tornando nel 2018 ad interpretare il ruolo di Alberto Palladini.

Maurizio Aiello: la vita privata

Maurizio Aiello è sposato con Ilaria Carloni. Assieme la coppia ha avuto due figli, Ludovica e Matteo. Non si conosce l’ammontare del suo patrimonio.

Chi è Ilaria Carloni, moglie di Maurizio Aiello

Carloni non fa parte del mondo dello spettacolo come il marito, poche infatti le notizie in merito alla sua vita professionale e privata. Ilaria sembra però essersi laureata in Giurisprudenza e aver in seguito intrapreso la professione di avvocato.

4 curiosità sull’attore italiano Aiello

Per sostenere le spese degli studi di recitazione lavorava quale modello e attore di fotoromanzi.

Sembra abbia sofferto di tumore alla tiroide.

Il suo profilo Instagram è molto seguito.

Ha ricevuto il Premio l’Oscar dei Giovani, per l’interpretazione di Marco Sallustri nel cast di Il maresciallo Rocca.

