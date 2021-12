Biografia, vita privata e curiosità sul calciatore italiano, Mattia Zaccagni e fidanzato di una famosissima fashion blogger.

Nel mondo del calciomercato il nome di Mattia Zaccagni è uno di quelli più gettonati ma da qualche tempo a questa parte il suo nome è salito anche agli onori della cronaca rosa per via della sua relazione d’amore con una delle fashion blogger più seguite in Italia. Scopriamo insieme di chi si tratta e scopriamo insieme anche tante altre cose su di lui e sulla sua vita privata. Età, origini, esordi, fidanzata e tante curiosità: alla scoperta di Mattia Zaccagni.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Mattia Zaccagni, biografia ed esordi

Mattia Zaccagni è nato a Cesena il 16 giugno del 1995 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Il suo esordio nel mondo del calcio è datato 2015 ma da allora la sua carriera è stata davvero travolgente. Ha giocato prima nel Bellaria Igea Marina e successivamente nelle giovanili del Verona.

Il suo ruolo in campo è quello di Centrocampista ed ‎attaccante e gioca nella squadra della Lazio, in prestito con obbligo di riscatto, dal Verona

Mattia Zaccagni, vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Mattia Zaccagni? Per quanto riguarda il suo patrimonio personale pare che il calciatore guadagni circa mezzo milione di euro all’anno mentre dal punto di vista sentimentale nel 2021 è uscito allo scoperto via social con la modella e fashion blogger, Chiara Nasti.

Chi è Chiara Nasti, la fidanzata di Mattia Zaccagni

Chiara Nasti ha origini campane ed è nata il 22 gennaio del 1998 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Appassionata di moda e fotografia a soli 13 anni condivideva già i propri scatti via social, successivamente ha aperto un suo blog ed è diventata fra le fashion blogger più seguite in Italia.

Mattia Zaccagni, 4 curiosità

-Nel 2020 Mattia Zaccagni ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale italiana dal commissario tecnico Roberto Mancini ma non è mai sceso in campo.

-Ha diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-Uno dei suoi miti calcistici è Alessandro Del Piero.

-Ha confessato di non essere particolarmente bravo a cucinare ma le tagliatelle e le piadine sono alcuni dei suoi cibi preferiti.

Riproduzione riservata © 2021 - DG