Scopriamo una serie di curiosità interessanti su Matteo Salvini e sulla sua inedita vita privata: dai banchi di scuola, al successo nella politica (e non solo)!

Nato il 9 marzo 1973 (Pesci), Matteo Salvini è un politico e deputato italiano. Dal 2013 ricopre il ruolo di segretario federale della Lega Nord e il 1 giugno 2018 diventa Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro degli Interni del Governo Conte.

Volto noto anche del piccolo schermo, è sempre nell’occhio del ciclone per la sua vita privata e per le sue controverse affermazioni (su Facebook, dov’è attivissimo, e non solo). Abbiamo scovato una serie di curiosità: scopriamole insieme!

Chi è Matteo Salvini?

È nato a Milano da una famiglia semplice: padre dirigente e madre casalinga. Nella capitale meneghina ha studiato presso il Liceo Classico e poi ha proseguito gli studi presso la facoltà di Storia. È fatto risaputo (e talvolta criticato) che non abbia mai conseguito la laurea, fermandosi a cinque esami dalla fine, dopo circa 16 anni.

D’altro canto, forse, lui ha sempre saputo che sarebbe arrivato lontano anche senza una laurea. È celebre il suo commento a proposito: “Arriverà prima la Padania libera della mia laurea”, disse.

Giovanissimo, si appassiona alla politica e dai primi anni ’90 diventa militante della Lega Nord; a soli 20 anni, diventa consigliere comunale di Milano.

8 curiosità su Matteo Salvini

– Ha sempre amato la tv: a soli 12 anni ha debuttato nel programma “Doppio Slalom“, condotto da Corrado Tedeschi; a 20 anni, invece, è uno dei concorrenti di “Il pranzo è servito“ condotto da Davide Mengacci.

– Non solo politica: in pochi sanno che è un è giornalista professionista dal 2003. Comincia la sua carriera come cronista di “La Padania” e in seguito lavora presso la Radio Padania Libera. In passato, ha lavorato anche come ‘ragazzo delle pizze’ e al fast food Burghy per mantenersi durante gli studi.

– La sua pagina dei Giovani padani riportava: “Nel 1999 denunciato, e condannato a 30 giorni, per oltraggio a pubblico ufficiale (lancio di uova a D’Alema e qualche divisa un po’ sporcata): politicamente scorretto ma ne valeva la pena“.

– È fan di Vasco Rossi; in passato, avrebbe utilizzato la canzone Vita spericolata per una campagna politica. Il risultato? Si attirò le ire del rocker di Zocca: “La propaganda politica stia alla larga dalle mie canzoni“, commentò.

– È tifoso sfegatato del Milan, al punto che, persino quando ha prestato giuramento per il Governo, ha indossato un braccialetto della sua squadra del cuore.

– Durante il giuramento per il Governo Conte del 01 giugno 2018, ha indossato dei calzini azzurri a strisce, che hanno fatto sorridere coloro che hanno seguito la diretta in streaming.

– Ha scritto un libro dal nome ‘evocativo’: Secondo Matteo. Follia e coraggio per cambiare il Paese, scritto con Matteo Pandini e Rodolfo Sala.

– Tiene molto alla forma fisica ed è stato spesso paparazzato mentre fa jogging. A ottobre 2018, il settimanale Chi lo ha beccato, scortato da una personal trainer, mentre correva per le strade di Roma in piena notte.

La vita privata di Matteo Salvini: ex moglie ed ex fidanzata

Oltre a ricoprire un ruolo politico importante, è stato più volte protagonista del gossip. Nel 2001 Matteo Salvini ha sposato la giornalista radiofonica Fabrizia Ieluzzi da cui ha avuto il primo figlio, Federico Salvini. Tra Matteo Salvini e Fabrizia, però, la storia non è durata a lungo, e dopo aver siglato il divorzio ha vissuto una relazione con Giulia Martinelli, madre della sua seconda figlia, Mirta Salvini.

Nel 2015 il mondo del gossip è tornato a parlare della sua vita privata per via della sua storia d’amore con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Matteo Salvini e la fidanzata sembravano fare proprio sul serio: nonostante un passato amoroso un po’ impegnativo (Matteo Salvini ha due figli da due donne diverse), insieme a Elisa Isoardi sembrava aver trovato la serenità.

Elisa Isoardi è il volto di punta di La prova del Cuoco, che conduce da quando Antonella Clerici ha lasciato il timone. Classe 1982, ha un passato da reginetta di bellezza; lei e Matteo hanno in comune, tra le altre cose, la passione per lo sport e la corsa.

Nel novembre 2018, però, con una foto su Instagram la conduttrice ha fatto sapere che la loro relazione era giunta al termine: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. (…) Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo“.

Tuttavia, qualcuno se lo aspettava, considerando che la loro relazione non è sempre stata rose e fiori: la ex compagna di Salvini, infatti, era stata paparazzata da Chi mentre baciava un altro (il giovane avvocato romano Matteo Placidi) a Ibiza. Una difficoltà che ai tempi avevano superato, risorgendo come coppia, più forti di prima.

Lo stipendio di Salvini: quanto guadagna?



Non è facile fare i conti in tasca a un politico, ma sono in molti a chiedersi quanto guadagna Matteo Salvini, per questo abbiamo stilato una stima del suo stipendio.

Nel 2017, il sito della Camera e del Senato ha riportato le dichiarazioni dei redditi di diversi ministri, tra cui quella di Salvini, che avrebbe dichiarato: reddito imponibile 8.437 euro, diritti del suo libro 11,250, reddito da eurodeputato 100.102 euro.

Nel 2018, però, è stato eletto senatore della Repubblica e ha abbandonato, dimettendosi, la sua carica di consigliere comunale e quella da europarlamentare: le cose sono quindi cambiate anche nella sua busta paga. I componenti del Senato, infatti, guadagnerebbero ogni mese circa 14.634,89 euro.

Secondo le dichiarazioni dei redditi pubblicate sul sito governativo nel 2018, Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dichiarerebbe 108.539 euro complessivi.