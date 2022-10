Tra i vincitori più ricchi di Caduta Libera, scopriamo chi è Massimo Mattevi: vita privata e curiosità sul perito trentino.

Massimo Mattevi si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 grazie al quiz show Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti e in onda tra le 19 e le 20 su Canale 5. Originario di un paesino del Trentino Alto Adige, Mattevi è uno dei campioni più acclamati del programma con un montepremi complessivo che gli ha permesso di estinguere il mutuo della casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui, tra biografia e vita privata.

La biografia e la carriera di Massimo Mattevi

Conseguito il diploma come perito industriale specializzato in elettrotecnica ed automazione presso l’Istituto Tecnico Industriale M. Buonarroti di Trento, Mattevi ha ottenuto una specializzazione superiore sul controllo dell’inquinamento elettromagnetico delle apparecchiature, dell’ambiente e della sicurezza, in seguito ad un corso frequentato presso l’ Istituto Tecnico Industriale G. Galilei di Bolzano.

Impiegato tecnico per diverse aziende della provincia di Trento, è da agosto 2022 tecnico della sicurezza presso lo Studio Gadler S.R.L.di Pergine Valsugana.

È diventato popolare con la partecipazione al quiz show Caduta Libera, cui ha partecipato nel 2016 vincendo un montepremi pari a quasi 270mila euro totali.

La vita privata di Massimo Mattevi

Molto riservato, Massimo Mattevi non ha mai parlato pubblicamente della sua vita privata. Il vincitore di Caduta Libera ha mantenuto il riserbo sulla sua situazione sentimentale e sul suo profilo Instagram vi sono pochissime informazioni a riguardo.

Non si sa, dunque, se Mattevi sia sentimentalmente impegnato o abbia dei figli.

5 curiosità su Massimo Mattevi

– Ha un gatto cui è molto legato

– Suona la chitarra

– È appassionato di corsa

– È corista e consigliere presso il Coro della SOSAT di Trento

– Il suo profilo Instagram è seguito da poche centinaia di utenti

Riproduzione riservata © 2022 - DG